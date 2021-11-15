Perseverance распилил камень на Марсе и нашел там идеально ровный треугольник (фото)

Несмотря на то, что треугольник выглядит довольно неуместно, исследователи отмечают, что такая форма простая случайность, и ничего мистического в этом искать не стоит.

В ходе своего последнего приключения с отбором проб, исследуя поверхность марсианских горных пород, марсоход запечатлел новые фотографии, пишет News 18.

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"Я обработал небольшой участок породы, чтобы удалить поверхностный слой и заглянуть под него и увидеть то, чего никто никогда не видел раньше", — говорится в аккаунте ровера.

На первой фотографии, опубликованной в Твиттере, видно, как Perseverance шлифует поверхность марсианских горных пород своим оборудованием.

На втором снимке изображен круглый след и белая пыль, рассеянная вокруг него.

Далее марсоход внимательно рассматривает след, в котором пыль похожа на песок.

А на четвертом фото видны детали под поверхностью скалы, текстура которой отличается от внешней поверхности.

Свое приключение Perseverance завершит, собрав образец материала, размещенного под скалой, который в результате будет проанализирован учеными миссии.

Многие пользователи отметили, что на четвертой фотографии, где видна детальная структура внутренней поверхности, в верхней части снимка изображен странный белый треугольник. Треугольная фигура сильно отличается от остальной части истертой поверхности, что выглядит довольно неуместно. Однако как отмечают исследователи, такая форма — случайность, и ничего мистического в этом искать не стоит.

В настоящее время марсоход находится в кратере Езеро — районе, которое, по мнению ученых, ранее было заполнено водой. Поскольку считается, что жизнь на Красной планете существовала в то время, когда ее покрывала вода, этот кратер может послужить хорошим местом для того, чтобы найти доказательства древней жизни. Также он может рассказать ученым, как образовались горные породы и каким был в то время климат.