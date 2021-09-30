Апарати NASA на Марсі припиняють роботу: в усьому винне Сонце

Шість космічних апаратів, які працюють на Червоній планеті, виконуватиме наступні 2 тижні незначні завдання.

Усі активні місії NASA на Марсі призупинять виконання важливих наукових завдань, оскільки зв'язок між Землею та Марсом на деякий час буде втрачено. Усе через те, що Земля та Марс розташовані на протилежних сторонах від Сонця, повідомляє New Atlas.

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Сонячне з'єднання

Кожні два роки Марс і Земля опиняються по різні боки від Сонця на відстані 394 млн кілометрів на так званому сонячному з'єднанні Марса.

Марс насправді не проходить за Сонцем, але розташований досить близько до нього, щоб Сонце заважало радіозв'язку між двома планетами. Радіосигналу потрібно не тільки 22 хвилини, щоб пройти шлях між Землею і Марсом. Сонце заважає зв'язку, тому що воно є основним випромінювачем радіохвиль, а іонізований газ, що становить його гігантську корону, діє як бар'єр для радіосигналів.

Це сонячне втручання може погіршити зв'язок до такої міри, що дані й командні сигнали можуть бути перекручені й це призведе до того, що космічний апарат почне діяти непередбачуваним чином.

NASA втратить зв'язок на 2 тижні

NASA припинить зв'язок зі своїми апаратами на Марсі 2 жовтня і планує відновити його 16 жовтня, коли мине сонячне з'єднання. Хоча з Землі не відправлятимуть ніяких сигналів на Марс, апарати NASA, виконуючи нескладні завдання, все ж передаватимуть деякі дані з низькою швидкістю передачі на Землю.

Що робитимуть апарати NASA?

Марсохід Perseverance вимірюватиме стан погоди та слухатиме звуки навколишнього середовища. В акаунті Perseverance у Twitter повідомлялося, що марсохід шукає гарне "місце для парковки", щоб перечекати період без зв'язку, але потім з'явилося повідомлення, що марсохід знайшов це місце.

[ + – ] Марсохід Perseverance і вертоліт Ingenuity Фото: wikipedia

Польоти вертольота Ingenuity були припинені, поки NASA з'ясовує, наскільки безпечно літати під час сезонного розрідження марсіанської атмосфери. Ingenuity перечекає відсутність зв'язку на поверхні на відстані 175 метрів від марсохода Perseverance.

[ + – ] марсохід Curiosity Фото: wikipedia

Марсохід Curiosity, який працює на Марсі з 2012 року, проводитиме вимірювання погоди та радіації. Цей апарат вже пережив кілька сонячних з'єднань, і ніяких проблем не було.

[ + – ] Посадковий апарат InSight Фото: wikipedia

У посадкового апарата InSight, який стаціонарно перебуває на поверхні Марса, працюватиме сейсмометр, який шукає ознаки сильних марсотрясінь.

Орбітальні апарати NASA також пережили минулі сонячні з'єднання. Це Odyssey, Mars Reconnaissance Orbiter і MAVEN. Вони під час двотижневої паузи відправлятимуть дані про стан марсіанських наземних апаратів на Землю. Апарати проводитимуть наукові спостереження самостійно, щоб потім відправити ці дані на Землю, коли закінчиться з'єднання.

Як тільки сонячне з'єднання завершиться, орбітальні апарати передаватимуть збережені зображення та інші дані на Землю через мережу далекого космічного зв'язку NASA протягом приблизно тижня, перш ніж відновиться нормальна робота зв'язку.