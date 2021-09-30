Аппараты NASA на Марсе прекращают работу: во всем виновато Солнце

Шесть космических аппаратов, которые работают на Красной планете, будут выполнять следующие 2 недели незначительные задачи.

Все активные миссии NASA на Марса приостановят выполнение важных научных задач, поскольку связь между Землей и Марсом на время будет потеряна. Все из-за того, что Земля и Марс находятся на противоположных сторонах от Солнца, сообщает New Atlas.

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Солнечное соединение

Каждые два года Марс и Земля оказываются по разные стороны от Солнца на расстоянии 394 миллиона километров в так называемом солнечном соединении Марса.

Марс на самом деле не проходит за Солнцем, но находится достаточно близко к нему, чтобы Солнце мешало радиосвязи между двумя планетами. Радиосигналу требуется не только 22 минуты, чтобы пройти путь между Землей и Марсом. Солнце мешает связи, потому что оно является основным излучателем радиоволн, а ионизированный газ, составляющий его гигантскую корону, действует как барьер для радиосигналов.

Это солнечное вмешательство может ухудшить связь до такой степени, что данные и командные сигналы могут быть искажены и это приведет к тому, что космический аппарат начнет действовать непредсказуемым образом.

NASA потеряет связь на 2 недели

NASA прекратит связь со своими аппаратами на Марсе 2 октября и планирует возобновить ее 16 октября, когда пройдет солнечное соединение. Хотя с Земли не будут отправлять никаких сигналов на Марс, аппараты NASA, выполняя несложные задачи, все же будут передавать некоторые данные с низкой скоростью передачи на Землю.

Что будут делать аппараты NASA?

Марсоход Perseverance, будет измерять состояние погоды и слушать звуки окружающей среды. В аккаунте Perseverance в Twitter сообщалось, что марсоход ищет хорошее "место для парковки", чтобы переждать период без связи, но потом появилось сообщение, что марсоход нашел это место.

[ + – ] Марсоход Perseverance и вертолет Ingenuity Фото: wikipedia

Полеты вертолета Ingenuity были приостановлены, пока NASA выясняет, насколько безопасно летать во время сезонного разрежения марсианской атмосферы. Ingenuity переждет отсутствие связи на поверхности на расстоянии 175 метров от марсохода Perseverance.

[ + – ] Марсоход Curiosity Фото: wikipedia

Марсоход Curiosity, работающий на Марсе с 2012 года, будет проводить измерения погоды и радиации. Этот аппарат уже пережил несколько солнечных соединений и никаких проблем не было.

[ + – ] Посадочный аппарат InSight Фото: wikipedia

У посадочного аппарата InSight, который стационарно находится на поверхности Марса, будет работать сейсмометр, который ищет признаки сильных марсотрясений.

Орбитальные аппараты NASA также пережили прошлые солнечные соединения. Это Odyssey, Mars Reconnaissance Orbiter и MAVEN. Они во время двухнедельной паузы будут отправлять данные о состоянии марсианских наземных аппаратов на Землю. Аппараты будут проводить научные наблюдения самостоятельно, чтобы потом отправить эти данные на Землю, когда закончится соединение.

Как только солнечное соединение завершится, орбитальные аппараты будут передавать сохраненные изображения и другие данные на Землю через сеть дальней космической связи NASA в течение примерно недели, прежде чем возобновится нормальная работа связи.