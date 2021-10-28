На Марсі завершився блекаут. Марсохід Perseverance повернувся до роботи та зробив перші фото

Шестиколісний робот також відновив дослідження кратера Єзеро, в якому мільярди років тому були озеро та дельта річки.

Марсохід Perseverance та інші марсіанські космічні апарати, що працюють на Марсі, нещодавно були змушені призупинити свою роботу на два тижні через сонячне сполучення Марса. Ця подія відбувається кожні два роки, коли між Марсом і Землею розташоване Сонце, що ускладнює проходження радіосигналів, пише Space.com.

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Однак Perseverance уже повернувся до роботи та приготував нові фотографії, які він зробив після відновлення. Шестиколісний робот також відновив дослідження кратера Єзеро, в якому мільярди років тому були озеро та дельта річки.

"Я повернувся до роботи, припаркувавшись між цими двома прекрасними брилами. Я провів деякі дослідження погоди, хімічні експерименти, зробив нові знімки й отримав оновлення програмного забезпечення", — йдеться в офіційному акаунті Perseverance у Twitter.

Цей пост також включав дві чудові недавні фотографії місцевості, де стояв Perseverance.

Perseverance приземлився на Червону планету 18 лютого, його основне завдання полягає в пошуку ознак стародавнього життя на Марсі та зборі десятків зразків для подальшого відправлення на Землю.

[ + – ] Марсохід Perseverance

Марсохід уже зібрав дві пробірки з марсіанським ґрунтом, і перша міжпланетна спроба людства із повернення зразків розпочалася повним ходом.

Perseverance приземлився на Марс разом із крихітним вертольотом Ingenuity, який був створений для того, щоб показати, що повітряна розвідка на Червоній планеті цілком здійсненна. Вертоліт також повернувся до роботи, завершивши у неділю (24 жовтня) свій 14-й марсіанський політ.

Після перших п'яти технологічних демонстраційних польотів Ingenuity перейшов до розширеної місії, яка має продемонструвати розвідувальний потенціал марсіанських вертольотів.