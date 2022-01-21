Погода подвела. Полет вертолета Ingenuity перенесли из-за неблагоприятных условий на Марсе

Пыльная буря заслоняет солнечный свет, необходимый для солнечных панелей Ingenuity и делает воздух менее плотным, создавая для винтов вертолета большие проблемы.

По данным NASA, вертолету Ingenuity, который должен был подняться в марсианское небо 5 января, пришлось отложить свой 19-й полет из-за необычно сильной региональной пыльной бури, пишет UPI.

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Команда надеется, что этот полет состоится в воскресенье, 23 января. Хотя Марс меньше и имеет менее плотную атмосферу, чем Земля, на Красной планете все еще происходит смена времен года, характерная сильным ветром, пыльными бурями и облаками.

Понимание погодных и сезонных изменений перед полетами Ingenuity имело решающее значение для успеха его предыдущих 18 воздушных вылазок. Маленький 1,8-килограммовый вертолет прежде работал в весенних и летних условиях на Марсе. Осень начнется на планете 24 февраля.

По мере смены времен года плотность воздуха на Марсе изменяется. Плотность воздуха является одним из двух важнейших факторов, когда дело доходит до расчета благоприятных условий для полета на Марсе.

Другим важным фактором является скорость ветра. У Perseverance есть собственная метеостанция под названием MEDA, или Анализатор динамики окружающей среды на Марсе. Она рассчитывает плотность воздуха и измеряет скорость ветра в течение дня, а также то, как они меняются каждый сезон.

Однако самой большой угрозой для миссий на Марсе являются пыльные бури.

Чем опасны пыльные бури?

[ + – ] Самой большой угрозой для миссий на Марсе являются пыльные бури

Окружающая планету пыльная буря положила конец впечатляющему 15-летнему путешествию ровера Opportunity в 2019 году, истощив запас энергии и не позволив перезарядить его батареи.

Пыльные бури оказывают два негативных воздействия на Ingenuity.

Во-первых, они заслоняют солнечный свет, необходимый для солнечных панелей вертолета. Во-вторых, частицы пыли нагреваются солнечным светом, что делает воздух менее плотным, создавая для винтов вертолета большие проблемы.

В результате пыльной бури количество энергии, поступающей от солнечных батарей Ingenuity, снизилось на 18%, а плотность воздуха упала ниже безопасного порога.

Предстоящий полет

[ + – ] Во время 19 полета Ingenuity должен пролететь около 63 м, направляясь на север к своей первоначальной посадочной площадке

Во время 19 полета Ingenuity должен пролететь около 63 м, направляясь на север к своей первоначальной посадочной площадке, куда он впервые прилетел в апреле.

Цель полета — подготовка вертолета к разведке дальнейших северных путей для Perseverance, перед подходом к дельте древней реки.

"Во время 19-го полета Ingenuity должен будет пролететь всего в 10 м над поверхностью, но при этом подняться на край низкого плато, расположенного примерно на 3 м выше своего нынешнего местоположения", — рассказали ученые.

Нынешнее местоположение, где Ingenuity приземлился после предыдущего полета, представляет собой бескрайнее пространство из песка. Это может вызвать проблемы, если вертолет не сможет использовать камеры для определения высоты и направления. Поэтому параметры безопасности будут скорректированы, чтобы избежать прерывания полета при взлете.

Напомним, что недавно марсоход Perseverance запечатлел драматичный полет Ingenuity над поверхностью Красной планеты. Ученые NASA собрали из изображений, которые прислал ровер, видео одного из самых сложных полетов вертолета Ingenuity.