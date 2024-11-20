Ракета Starship в 6 раз полетіла в космос: на борту був банан, і не все пішло за планом (відео)

Під час нового випробувального польоту компанії SpaceX не вдалося як минулого разу спіймати на землі гігантську ракету-носій.

Найбільша і найпотужніша ракета у світі під назвою Starship 19 листопада о 00:00 за Києвом вирушила з космодрому компанії SpaceX у космос у рамках шостого випробувального польоту. Хоча випробування пройшло успішно, все ж не всі плани компанії Ілона Маска були реалізовані, пише Space.

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Найпотужніша ракета у світі Starship, створена компанією Ілона Маска SpacEX має висоту 122 метри. Вона складається з двох частин: ракети-носія Super Heavy і космічного корабля Starship або просто Ship.

Під час минулого п'ятого випробувального польоту багаторазова ракета-носій Super Heavy не просто повернулася на землю після запуску, а й її змогла спіймати стартова вежа на космодромі за допомогою своїх маніпуляторів. За допомогою цієї вежі Starhip вирушає в космос. Цього разу компанія SpaceX сподівалася повторити цей подвиг, але не вийшло.

Super Heavy приводнилася під час контрольованого спуску в Мексиканській затоці через 7 хвилин після запуску Фото: Starship

Тому Super Heavy приводнилася під час контрольованого спуску в Мексиканській затоці через 7 хвилин після запуску.

Але головна мета нового випробування полягала в перевірці працездатності космічного корабля Ship висотою 50 метрів. Цього разу, як і під час минулого випробувального польоту, корабель вирушив на напіворбітальну траєкторію, щоб приводнитися в Індійському океані. Корабель зміг пережити спуск в атмосферу Землі, запустив 3 з 6 своїх двигунів, перекинувся у вертикальне положення і впав у воду в Індійському океані через 65,5 хвилин після старту.

Ship зміг пережити спуск в атмосферу Землі, запустив 3 з 6 своїх двигунів, перекинувся у вертикальне положення і впав у воду в Індійському океані через 65,5 хвилин після старту Фото: Starship

Цього разу на борту Ship вперше перебувало корисне навантаження: плюшевий банан, який слугував індикатором невагомості, хоча у справжній космос корабель так і не полетів.

Цього разу на борту Ship вперше перебувало корисне навантаження: плюшевий банан, який слугував індикатором невагомості Фото: Starship

Новий політ показав, що Ship може виконувати маневри, необхідні для безпечного повернення на Землю під час польотів на орбіту. Як і Super Heavy корабель Ship є багаторазовим, і компанія SpaceX сподівається, що під час майбутніх випробувань вдасться зробити так, щоб його змогла спіймати стартова вежа за допомогою своїх маніпуляторів. Новий політ корабля Ship дав можливість перевірити стійкість модифікованого теплозахисного екрану, який захищає верхню частину Starship під час входу в атмосферу Землі.

Компанія SpaceX створила ракету Starship для того, щоб з її допомогою можна було здійснювати доставку людей і вантажів на Місяць і Марс, а також для виконання польотів на навколоземну орбіту.

Найбільша і найпотужніша ракета у світі під назвою Starship 19 листопада о 00:00 за Києвом вирушила з космодрому компанії SpaceX у космос у рамках шостого випробувального польоту Фото: Starship

Якщо все піде за планом, то одна з версій Starship вперше за понад 50 років доставить астронавтів NASA на поверхню Місяця у 2026 році. У цьому разі Starship буде являти собою посадковий місячний модуль.

Того ж року компанія SpaceX має намір уперше відправити космічний корабель Starship на Марс, але без екіпажу.

Для того, щоб усі плани компанії Ілона Маска збулися, необхідно якомога швидше ввести в експлуатацію ракету Starship, але поки що їй доведеться виконати ще кілька випробувальних польотів у найближчому майбутньому.

Як уже писав Фокус, за новим запуском ракети Starship разом з Ілоном Маском спостерігав обраний 47-й президент США Дональд Трамп, якого активно підтримує власник SpaceX.

Також Фокус писав про те, що фізики запропонували нову теорію походження темної матерії. Вчені вважають, що загадкова форма матерії була створена в результаті Темного Великого вибуху.