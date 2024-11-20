"Замечательное проявление близости": Трамп и Маск вместе смотрели на запуск ракеты Starship (видео)

По словам журналистов, эта встреча является показательной, поскольку происходит на фоне слухов о том, что Илон Маск начинает раздражать окружение Дональда Трампа.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп вместе с миллиардером Илоном Маском посетил Браунсвиль, штат Техас, где Маск показывал Трампу, как он готовится к испытанию ракеты Starship, разработанной его компанией. Об этом пишет Associated press.

"Трамп в сопровождении трех американских сенаторов в шляпах с надписью "Сделаем Америку снова великой" пришел к пусковому центру на берегу моря, чтобы понаблюдать за всем этим", — говорится в материале.

Журналисты подчеркнули, что встреча Трампа с Маском происходит на фоне слухов о том, что Маск якобы начинает надоедать окружению новоизбранного президента США.

"Углубление связи между двумя самыми влиятельными людьми на планете было наглядно продемонстрировано, когда они поприветствовали друг друга объятиями", — отметили авторы статьи.

Отмечается, что в какой-то момент Маск якобы провел Трампа через центр управления, держа в руках макет ракеты.

"Удачи Илону Маску и великим патриотам, участвующим в этом невероятном проекте!", — написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

В конце журналисты отметили, что это совместное времяпрепровождение стало "замечательным проявлением близости между ними, что имеет последствия для американской политики, правительства США, внешней политики и даже для возможности достижения людьми Марса".

Напомним, 14 ноября NBC News сообщило, что Маск начал раздражать людей из окружения Трампа.