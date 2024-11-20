"Чудовий прояв близькості": Трамп і Маск разом дивились на запуск ракети Starship (відео)

За словами журналістів, ця зустріч є показовою, оскільки відбувається на тлі чуток про те, що Ілон Маск починає дратувати оточення Дональда Трампа.

Новообраний президент США Дональд Трамп разом з мільярдером Ілоном Маском відвідав Браунсвіль, штат Техас, де Маск показував Трампу, як він готується до випробування ракети Starship, розробленої його компанією. Про це пише Associated press.

"Трамп у супроводі трьох американських сенаторів у капелюхах з написом "Зробимо Америку знову великою" прийшов до пускового центру на березі моря, щоб поспостерігати за всім цим", — йдеться у матеріалі.

Журналісти підкреслили, що зустріч Трампа з Маском відбувається на тлі чуток про те, що Маск нібито починає набридати оточенню новообраного президента США.

"Поглиблення зв'язку між двома найвпливовішими людьми на планеті було наочно продемонстровано, коли вони привітали один одного обіймами", — зазначили автори статті.

Зазначається, що у якийсь момент Маск нібито провів Трампа через центр управління, тримаючи в руках макет ракети.

"Удачі Ілону Маску і великим патріотам, які беруть участь у цьому неймовірному проєкті!", — написав Трамп на своїй сторінці в соціальній мережі Truth Social.

Насамкінець журналісти наголосили, що це спільне проведення часу стало "чудовим проявом близькості між ними, що має наслідки для американської політики, уряду США, зовнішньої політики і навіть для можливості досягнення людьми Марса".

Нагадаємо, 14 листопада NBC News повідомило, що Маск почав дратувати людей з оточення Трампа.