"Поводиться наче співпрезидент": Маск почав дратувати людей з оточення Трампа, — NBC

Мільярдер агресивно просуває свої погляди, намагається коментувати всі справи у штабі та хоче просунути до нього своїх людей. Така поведінка відверто почала дратувати найближче оточення Трампа, пишуть журналісти.

Після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах, мільярдер Ілон Маск почав активно втручатися та зближатися з республіканцем щодо низки питань, чим викликає у найближчого оточення обраного глави держави роздратування. Про це пише NBC News з посиланням на два джерела, обізнаних з ситуацією.

Співрозмовник з оточення Трампа на умовах анонімності повідомив медіа, що після перемоги на виборах президента США, бізнесмен почав "надмірно" більше бути присутнім в оточенні 45-го президента США. Понад те, Маск агресивно просуває свої погляди на другий термін Трампа, що надто не подобається його команді.

Майже постійна присутність Маска в маєтку Трампа протягом тижня після дня виборів вже "почала набридати" людям, які перебувають у найближчому оточенні Трампа. Вони починають говорити, що Маск явно "переоцінив свою роль" на час формування перехідного кабінету обраного глави держави.

"Він поводиться так, ніби він сам співпрезидент і дбає про те, щоб усі це знали. Він ходить і вихваляється, що саме він зробив найбільший внесок у перемогу президента, розповідає всім про America PAC і X. Він намагається змусити президента Трампа відчути себе в боргу, хоча президент нікому не винен", — сказав один зі співрозмовників.

Друге джерело з найближчого оточення Трампа повідомило, що Маск має "свою думку про геть все" і що він настільки рішуче просуває їх, що почав дошкуляти оточенню Трампа.

"Він хоче, щоб на нього зважали та враховували його думку, що він має право голосу в геть усьому (навіть якщо він цього не робить)", — повідомив інсайдер, додавши, що низка радників обраного президента США вже починає непокоїти така поведінка мільярдера.

За словами джерела, Маск, схоже, просуває власний план, а не хоче зосереджуватися на плані Трампа. Бізнесмен намагається наблизити до оточення Трампа своїх людей, однак нічого в нього не виходить.

Водночас найближчі радники Трампа натякають журналістам, що Маск не второпав одного ключового моменту: щоб бути ефективним у світі Трампа, треба залишатися непомітним. Нинішня поведінка Маска є "надто агресивною" і з часом "може зашкодити його репутації в довгостроковій перспективі".

Нагадаємо, 8 листопада видання Axios повідомило, що Маcк був присутнім під час телефонної розмови президентів Трампа і Зеленського. Джерела ЗМІ повідомляють, що бізнесмен заявив про подальшу підтримку Києва постачаннями Starlink. Глава української держави вважає, що розмова з Трампом і Маском пройшла "чудово".

Також ми повідомляли, що Трамп після виборів знайшов роботу для мільярдерів Маска і Рамасвамі. Бізнесмен і політик очолять нещодавно створений Департамент ефективності державного управління DOGE, абревіатура якого має відсилання до просуваної Ілоном Маском криптовалюти Dogecoin.