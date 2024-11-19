Великий вибух, але інший: фізики запропонували нову теорію походження темної матерії

Учені вважають, що загадкова форма матерії була створена внаслідок Темного Великого вибуху.

Темна матерія — це загадкова невидима субстанція, яка, як припускають, утримує галактики разом і не дає змоги їм розлетітися на частини. Також вважається, що саме за допомогою темної матерії утворилися найперші галактики. Темну матерію ніхто ніколи не бачив безпосередньо, адже її частинки не взаємодіють зі світлом. Про те, що ця форма матерії існує відомо лише завдяки її гравітаційній взаємодії зі звичайною матерією. Автори нового дослідження, опублікованого в журналі Physical Review D ретельно вивчили запропоновану минулого року теорію інших фізиків. Вона полягає в тому, що темна матерія виникла внаслідок другого Великого вибуху, названого Темний Великий вибух, який стався незабаром після народження Всесвіту, пише Phys.

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Наразі вважається, що вся матерія у Всесвіті, зокрема й темна матерія, виникла внаслідок Великого вибуху приблизно 13,8 млрд років тому, який дав початок нашому Всесвіту. Створення матерії почалося після закінчення періоду космічної інфляції, тобто первинного прискореного розширення космосу, коли енергія вакууму була перетворена на гарячу плазму з частинок.

Однією з найбільших загадок для астрономів і фізиків залишається точне походження темної матерії. Сліди існування темної матерії помічені завдяки її гравітаційному впливу на галактики і скупчення галактик. Також темна матерія залишила сліди в електромагнітному післясвітінні Великого вибуху, відомому як реліктове випромінювання.

Минулого року група фізиків припустила, що темна матерія, на відміну від звичайної матерії, насправді виникла внаслідок Темного Великого вибуху, який міг статися через кілька місяців після звичайного Великого вибуху. Згідно з цією теорією, частинки темної матерії утворилися внаслідок розпаду квантового поля, яке спочатку перебувало в метастабільному стані хибного вакууму.

Автори нового дослідження ретельно вивчили запропоновані доводи і запропонували своє уточнення до моделі Темного Великого вибуху. Вчені дійшли висновку, що ця теорія може бути правильною, і наслідки Темного Великого вибуху можна виявити за допомогою гравітаційних хвиль, які виникли в результаті цієї події.

Фізики вважають, що майбутні радіотелескопи могли б виявити ці гравітаційні хвилі, що стане підтвердженням запропонованої теорії про походження темної матерії. За словами вчених, вперше виявлені торік фонові гравітаційні хвилі можуть бути пов'язані саме з існуванням Темного Великого вибуху.

Якщо цю теорію буде підтверджено, то це відкриття вийде далеко за рамки темної матерії, адже воно запропонує новий погляд на ранню історію Всесвіту і походження сил, які сформували його еволюцію.

Як уже писав Фокус, у Китаї створено найпотужніший пристрій гіпергравітації, що може створювати гравітацію, у 1900 разів більшу за земну. Коли почнеться експлуатація пристрою, він матиме 3 гіпергравітаційні центрифуги і 18 блоків, створюючи екстремальні умови для переміщення важких матеріалів.

Також Фокус писав про те, що фізики стали на крок ближче до створення теорії квантової гравітації, яка повністю змінить уявлення про Всесвіт у всіх масштабах.