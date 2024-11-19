У 1900 разів більший за гравітацію Землі: у Китаї створено найпотужніший пристрій гіпергравітації

Коли почнеться експлуатація пристрою, він матиме 3 гіпергравітаційні центрифуги і 18 блоків, створюючи екстремальні умови для переміщення важких матеріалів.

У Китаї активували найпередовіший у світі пристрій гіпергравітації, що містить найбільшу гіпергравітаційну центрифугу. Пристрій під назвою Centrifugal Hypergravity and Interdisciplinary Experiment Facility (CHIEF) розташований у місті Ханчжоу на сході Китаю. За допомогою пристрою можна створити гравітацію, яка в 1900 разів сильніша за земну, пише Interesting Engineering.

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Після введення в експлуатацію гіпергравітаційний пристрій CHIEF слугуватиме багатопрофільною платформою для розв'язання складних інженерних завдань, а також для досліджень у галузі передових наук, пов'язаних із матерією, і самої гіпергравітації.

Будівництво CHIEF розпочалося 4 роки тому й уряд Китаю виділив на проєкт майже 277 млн доларів. На об'єкті будуть розміщені 3 основні гіпергравітаційні центрифуги та 18 блоків. Центрифуги призначені для швидкого обертання контейнерів, притискають важкі матеріали до країв або дна, створюючи умови гіпергравітації.

Головний двигун першої центрифуги, що нагадує дві масивні руки, нещодавно було встановлено. Виготовлення решти двох центрифуг і 10 блоків перебуває в процесі.

Гіпергравітація — це сила, яка перевищує стандартну гравітацію на Землі або 1g. Для порівняння астронавти, які повертаються на Землю, відчувають гіпергравітацію на рівні 4g.

Гіпергравітаційні центрифуги CHIEF вважаються новаторськими інструментами для створення екстремальних фізичних умов, які зазвичай не зустрічаються в повсякденному середовищі.

Очікується, що за допомогою цього пристрою вчені зможуть моделювати й аналізувати такі явища, як геологічні процеси, поведінка матеріалів і вирішувати інженерні проблеми.

Після введення в експлуатацію CHIEF перевершить можливості гіпергравітаційного об'єкта Інженерного корпусу армії США, здатного створити гравітацію, у 1200 разів більшу за земну. CHIEF створюватиме гравітацію в 1900 разів більшу, ніж у Землі. Таким чином це буде найбільш передовий об'єкт такого роду.

Вчені зможуть проводити експерименти в таких галузях, як сейсмічна геотехніка, глибоководна розвідка, глибоководна інженерія, вивчення геологічних процесів і обробка матеріалів.

У царині глибоководної інженерії CHIEF підтримуватиме дослідження гідратів природного газу, потенційного джерела чистої енергії, виявленого на морському дні та під вічною мерзлотою.

Як уже писав Фокус, під час зіткнення атомів свинцю на Великому адронному колайдері фізики вперше спостерігали за створенням t-кварків. Це найважчі фундаментальні частинки, які є основою всієї матерії. Нове дослідження було націлене на розуміння умов, які існували під час створення матерії після Великого вибуху.

Також Фокус писав про те, коли можна побачити найсильніший метеорний потік 2024 року під назвою Гемініди. Земля почала проходити через потік так званих "падаючих зірок" 19 листопада, але пік метеорного потоку Гемініди настане в грудні.