Виявили унікальне явище: у печерах поблизу Єрусалиму археологи зробили неочікуване відкриття

Під час дослідження системи підземних джерел поблизу Єрусалиму археологи виявили утворення печерних перлин. Це унікальне та рідкісне явище: загалом вчені знайшли близько 50 утворень.

Вивчаючи систему підземних джерел у долині Нахаль-Рефаїм, Ізраїль, археологи зробили неочікуване відкриття. Розташоване в долині Нахаль-Рефаїм, це місце має важливе історичне значення через свій зв'язок із давніми системами водопостачання та сільськогосподарськими практиками, пише Heritage Daily.

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Нещодавні розкопки, проведені дослідниками з Єврейського університету в Єрусалимі, виявили утворення печерних перлин — рідкісне природне явище. Ці перлини утворилися на фрагментах стародавньої кераміки та гіпсу на дні головного тунелю джерела. Ця унікальна знахідка описана як "перша у своєму роді" через свою рідкість та контекст її виникнення.

Утворення печерних перлин — рідкісне природне явище Фото: Hebrew University of Jerusalem

Печерні перлини — це концентричні шари солей кальцію, які утворюються навколо невеликого ядра, як правило, коли вода, що капає в печері, виділяє вуглекислий газ, викликаючи осадження кальциту. Текуча вода джерела забезпечує м'яке обертання ядра, створюючи ідеально сферичні утворення, схожі на перлини, що утворюються всередині молюсків.

Єврейський університет у соціальних мережах поділився інформацією про процес датування, який поєднував аналіз вуглецю-14 з археомагнітними методами. Результати показали, що більшість виявлених печерних перлин датуються елліністичним періодом, що, ймовірно, пов'язано з реконструкцією тунелів у той час.

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Загалом дослідники виявили 50 печерних перлин, деякі з яких складені в незвичайні утворення. Це відкриття демонструє еволюцію джерельної системи та зміни навколишнього середовища, яких вона зазнала протягом століть, пропонуючи погляд на стародавні інженерні та природні процеси, що формували історію регіону.

Раніше Фокус писав про особливий артефакт, виявлений в Туреччині. Археологи знайшли алебастрову печатку, яка походить з Ассирійської імперії.

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