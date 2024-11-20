Обнаружили уникальное явление: в пещерах близ Иерусалима археологи сделали неожиданное открытие

Во время исследования системы подземных источников вблизи Иерусалима археологи обнаружили образование пещерных жемчужин. Это уникальное и редкое явление: всего ученые нашли около 50 образований.

Изучая систему подземных источников в долине Нахаль-Рефаим, Израиль, археологи сделали неожиданное открытие. Расположенное в долине Нахаль-Рефаим, это место имеет важное историческое значение из-за своей связи с древними системами водоснабжения и сельскохозяйственными практиками, пишет Heritage Daily.

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Недавние раскопки, проведенные исследователями из Еврейского университета в Иерусалиме, обнаружили образование пещерных жемчужин — редкое природное явление. Эти жемчужины образовались на фрагментах древней керамики и гипса на дне главного туннеля источника. Эта уникальная находка описана как "первая в своем роде" из-за своей редкости и контекста ее возникновения.

Образование пещерных жемчужин — редкое природное явление Фото: Hebrew University of Jerusalem

Пещерные жемчужины — это концентрические слои солей кальция, которые образуются вокруг небольшого ядра, как правило, когда капающая в пещере вода выделяет углекислый газ, вызывая осаждение кальцита. Текучая вода источника обеспечивает мягкое вращение ядра, создавая идеально сферические образования, похожие на жемчужины, образующиеся внутри моллюсков.

Еврейский университет в социальных сетях поделился информацией о процессе датирования, который сочетал анализ углерода-14 с археомагнитными методами. Результаты показали, что большинство обнаруженных пещерных жемчужин датируются эллинистическим периодом, что, вероятно, связано с реконструкцией туннелей в то время.

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В целом исследователи обнаружили 50 пещерных жемчужин, некоторые из которых сложены в необычные образования. Это открытие демонстрирует эволюцию родниковой системы и изменения окружающей среды, которые она претерпела на протяжении веков, предлагая взгляд на древние инженерные и природные процессы, формировавшие историю региона.

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