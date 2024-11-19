Особлива знахідка: в Туреччині археологи виявили цінний артефакт (фото)

Під час розкопок у фортеці Кеф археологи виявили древню печатку, яка, на думку вчених, належала знатній особі. До такої теорії спонукає незвичний матеріал артефакту.

У стародавній фортеці Кеф на південному сході Туреччини виявили стародавню алебастрову печатку, яка, як вважають, походить з Ассирійської імперії і, ймовірно, належала знатній особі. Це місце, збудоване урартами, продовжує приносити цінні артефакти, які дають уявлення про стародавні цивілізації, пише Arkeonews.

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Це місце, збудоване урартами, продовжує приносити цінні артефакти, які дають уявлення про стародавні цивілізації Фото: Harun Nacar/AA

Розташовану на висоті 2 300 метрів, фортецю Кеф була побудував урартський цар Руса II, який правив між 685 і 645 роками до нашої ери. Відомий своїми архітектурними проєктами, він заснував за час свого правління чотири значні міста, а фортеця Кеф стала найважливішим компонентом цієї мережі.

Її стратегічне розташування дозволяло контролювати торгівельні шляхи та мати панорамний вид на навколишній регіон. Нещодавні археологічні дослідження під керівництвом доцента Ісмаїла Кошкуна з Університету Ван Юзюнджу Йил свідчать про історичне значення цього місця.

Особливо неймовірною знахідкою є алебастрова печатка у формі ґудзика зі складними фігурами з обох боків. Матеріал і майстерність виготовлення дозволяють припустити, що це імпортний артефакт, який, ймовірно, походить з Ассирійської імперії. Кошкун наголосив на унікальності печатки, зазначивши, що алебастр є рідкісним матеріалом у цьому регіоні, що ще більше свідчить про ймовірний зв'язок зі знатною особою.

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Такі знахідки не лише поглиблюють розуміння історії Урарту, але й збагачують культурну спадщину регіону. Оскільки розкопки тривають, дослідники зберігають оптимізм щодо виявлення нових артефактів, які зможуть розкрити складні відносини та обміни між стародавніми цивілізаціями.

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