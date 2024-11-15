Вікінги штату Мен: чому древня монета може переписати світову історію (відео)

Знайдена у штаті Мен, США, монета вікінгів є важливим артефактом, який може багато що розповісти про подорожі мореплавців. Досі не було жодних свідчень того, що скандинавські мандрівки дійшли настільки далеко.

Норвезька монета, знайдена на археологічній ділянці в штаті Мен у 1957 році, може суттєво змінити хронологію європейської присутності в Північній Америці. Відомий як "Менський пенні", цей артефакт може стати доказом того, що вікінги досягли східних берегів нинішніх Сполучених Штатів за багато століть до того, як про це свідчать традиційні перекази, пише Daily Mail.

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Це може змінити історію Америки

Історичні записи підтверджують, що норвезькі мореплавці зі Скандинавії досягли Гренландії та Ньюфаундленду в Канаді наприкінці X століття.

Монета, яка, як вважають, походить з цього періоду, може означати, що норвезькі дослідники з Гренландії продовжили свої подорожі ще далі на південь, можливо, досягнувши штату Мен.

Хоча частина точних деталей знахідки монети втрачена для історії, експерти припускають, що вона є вагомим доказом того, що вікінги виходили за межі своїх відомих поселень на Ньюфаундленді.

Музей штату Мен, де зберігається артефакт, схиляється до того, що монета — свідчення ранньої європейської присутності на північноамериканському континенті, яка передувала Колумбу більш ніж на 500 років.

Колишній головний археолог музею Брюс Бурк визнав значний інтерес дослідників до ідеї про те, що норвезькі дослідники широко подорожували Північною Америкою.

Водночас старший науковий співробітник Університету штату Мен Гал Борнс зазначив, що ця монета може пов'язати вплив вікінгів з регіоном і, можливо, змінити наше уявлення про діяльність норвежців у штаті Мен.

Борнс, який детально вивчав норвезькі впливи в Північній Америці, розповів, що багато місцевих жителів вважають, що монета підтверджує теорію про те, що вікінги досягли цього штату.

Цей артефакт має особливе значення як єдиний відомий предмет норвезького походження, знайдений у Сполучених Штатах, на відміну від стоянки вікінгів у Л'Анс-о-Медоуз у Ньюфаундленді, що вважається першим підтвердженим європейським поселенням у Північній Америці.

На місці знахідки монети виявили безліч артефактів, зокрема мідні вироби, кам'яні знаряддя праці, вогнища та численні наконечники стріл. Однак, окрім монети, на цьому місці не було знайдено жодних інших скандинавських артефактів.

Така унікальність свідчить або про обмежену присутність вікінгів, або про спорадичні контакти через торгівлю з корінними громадами, оскільки численні норвезькі монети, ймовірно, з'явилися б, якби мала місце тривала норвезька активність.

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Хоча наявність однієї норвезької монети може натякати на давні контакти, відсутність інших норвезьких артефактів змушує експертів бути обережними щодо висновків про поселення вікінгів.

У будь-якому випадку монета залишається захоплюючою науковою загадкою, яка підштовхує дослідників до розкриття більшого обсягу інформації про минуле Північної Америки.

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