Викинги штата Мэн: почему древняя монета может переписать мировую историю (видео)

Найденная в штате Мэн, США, монета викингов является важным артефактом, который может многое рассказать о путешествиях мореплавателей. До сих пор не было никаких свидетельств того, что скандинавские путешествия дошли настолько далеко.

Норвежская монета, найденная на археологическом участке в штате Мэн в 1957 году, может существенно изменить хронологию европейского присутствия в Северной Америке. Известный как "Менский пенни", этот артефакт может стать доказательством того, что викинги достигли восточных берегов нынешних Соединенных Штатов за много веков до того, как об этом свидетельствуют традиционные предания, пишет Daily Mail.

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Это может изменить историю Америки

Исторические записи подтверждают, что норвежские мореплаватели из Скандинавии достигли Гренландии и Ньюфаундленда в Канаде в конце X века.

Монета, которая, как полагают, происходит из этого периода, может означать, что норвежские исследователи из Гренландии продолжили свои путешествия еще дальше на юг, возможно, достигнув штата Мэн.

Хотя часть точных деталей находки монеты утрачена для истории, эксперты предполагают, что она является весомым доказательством того, что викинги выходили за пределы своих известных поселений на Ньюфаундленде.

Музей штата Мэн, где хранится артефакт, склоняется к тому, что монета — свидетельство раннего европейского присутствия на североамериканском континенте, которое предшествовало Колумбу более чем на 500 лет.

Бывший главный археолог музея Брюс Бурк признал значительный интерес исследователей к идее о том, что норвежские исследователи широко путешествовали по Северной Америке.

В то же время старший научный сотрудник Университета штата Мэн Гал Борнс отметил, что эта монета может связать влияние викингов с регионом и, возможно, изменить наше представление о деятельности норвежцев в штате Мэн.

Борнс, который подробно изучал норвежские влияния в Северной Америке, рассказал, что многие местные жители считают, что монета подтверждает теорию о том, что викинги достигли этого штата.

Этот артефакт имеет особое значение как единственный известный предмет норвежского происхождения, найденный в Соединенных Штатах, в отличие от стоянки викингов в Л'Анс-о-Медоуз в Ньюфаундленде, которая считается первым подтвержденным европейским поселением в Северной Америке.

На месте находки монеты обнаружили множество артефактов, в частности медные изделия, каменные орудия труда, костры и многочисленные наконечники стрел. Однако, кроме монеты, на этом месте не было найдено никаких других скандинавских артефактов.

Такая уникальность свидетельствует либо об ограниченном присутствии викингов, либо о спорадических контактах через торговлю с коренными общинами, поскольку многочисленные норвежские монеты, вероятно, появились бы, если бы имела место длительная норвежская активность.

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Хотя наличие одной норвежской монеты может намекать на давние контакты, отсутствие других норвежских артефактов заставляет экспертов быть осторожными в отношении выводов о поселении викингов.

В любом случае монета остается увлекательной научной загадкой, которая подталкивает исследователей к раскрытию большего объема информации о прошлом Северной Америки.

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