Історичне значення не піддається виміру: у Польщі знайшли скарб, вартістю пів мільйона злотих

Польські пошуковці виявили скарб монет, який вже визнали однією з найважливіших археологічних знахідок країни. Нещодавно його продали на аукціоні, де оцінили у пів мільйона злотих.

Нещодавня знахідка поблизу міста Помехувек у східно-центральній Польщі схвилювала істориків та археологів: пошуковці виявили скарб монет XVI-XVII століть, вартістю понад 124 000 доларів США. Знайдені братами Мілевськими, Славоміром і Шимоном, членами польської асоціації пошуковців "Гусари", монети вважаються однією з найбільш значущих археологічних знахідок у Польщі, пише Heritage Daily.

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Скарб містить 17 монет із Саксонії, Бранденбургу та Нідерландів, багато з яких датуються періодом Тридцятилітньої війни. Серед найцікавіших — рідкісний талер Сигізмунда III Вази 1630 року, викарбуваний на монетному дворі в Торуні.

Таку монету в гіршому стані нещодавно продали на аукціоні за 16 500 фунтів стерлінгів (більш як $24 500), що свідчить про її історичну та грошову цінність.

Серед інших монет — талер Іоанна II Пфальцського герцогства 1623 року, талер Тіролю 1621 року, патагони з Іспанських Нідерландів із зображенням Альберта і Єлизавети, талер Фрідріха Вільгельма I 1641 року з Бранденбургу-Пруссії, а також інші монети таких правителів, як Йоганн Георг I Саксонський і Філіп IV Іспанських Нідерландів.

Триглавський археолог Пьотр Дуда наголосив на значенні знахідки: "Це, ймовірно, одна з найбільших знахідок такого роду, коли-небудь виявлених у Польщі, зокрема в Мазовії. Її історичне значення не піддається виміру, а матеріальна цінність скарбу оцінюється в півмільйона злотих".

Знахідка не лише дає змогу зазирнути у багату історію Польщі, але й зберігає частину спадщини країни для майбутніх поколінь.

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Теорії про те, як ці монети опинилися захованими біля Помехувека, припускають, що їх могли сховати під час конфлікту, щоб захистити від крадіжки або втрати. Близькість регіону до місця битви під Новим Двором Мазовецьким 1655 року між шведськими військами та польською короною додає ваги цій гіпотезі.

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