Тут ходили римляни: на південному сході Лондона знайшли частину древньої дороги (фото)

У Лондоні археологи виявили залишки 2000-літньої римської дороги. Вона вважалася однією з найважливіших доріг у Британії, проте через забудову було важко виявити, де саме проходив маршрут.

Нещодавно археологи виявили велику ділянку римської дороги під Олд Кент Роуд на південному сході Лондона. Ця стародавня дорога, якій майже 2000 років, була частиною важливого маршруту, що з'єднував римський порт Дувр з Лондоном і далі, у Вест-Мідлендс, пише Arkeonews.

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Ця дорога, побудована невдовзі після римського вторгнення до Британії у 43 році нашої ери, довгий час вважалася однією з найважливіших римських доріг у Британії. Попри її історичну важливість, через багатовікову міську забудову виявити точні свідчення її маршруту було складно.

Нещодавно археологи виявили велику ділянку римської дороги під Олд Кент Роуд на південному сході Лондона Фото: Southwark Council

Однак ця знахідка є першим фізичним доказом її існування безпосередньо під сучасною дорогою Олд Кент Роуд.

Доктор Кріс Констебл, відповідальний за археологію у Саутворкській раді, зазначив: "Ступінь збереженості дороги вражає. Ми сподіваємося, що цей проєкт дасть відповіді на деякі інші археологічні питання в районі".

Сегмент дороги знайшла команда Музею археології Лондона (MOLA), яка відкрила добре збережену ділянку на південь від перехрестя Олд Кент Роуд з Ілдертон Роуд. Розміром 6 метрів завширшки і майже метр заввишки, вона має чітко виражені будівельні шари.

Вони включають ущільнену гравійну основу, два шари крейди і останній шар утрамбованого піску і гравію. Експерти вважають, що первісна поверхня, яка зараз втрачена, була б подібною за складом і рівнем до сучасної дороги.

Джилліан Кінг з RPS Consulting Ltd описала відкриття як "ключову знахідку для археологічних досліджень у Лондоні", відзначивши його важливість для переосмислення розуміння римських дорожніх мереж і будівельних технологій.

Керівник проєкту MOLA Дейв Тейлор звернув увагу на стійкість дороги, зазначивши: "Дивовижно, що ця ділянка дороги збереглася протягом майже 2 000 років".

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Ця знахідка незабаром буде відзначена знаком на сусідньому мосту Олд Кент Роуд, що нагадуватиме відвідувачам про довговічну спадщину римської інженерії.

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