Марсохід NASA знайшов на Марсі ознаки життя: чому це викликало суперечки серед учених

Виявлені органічні молекули можуть вказувати на існування життя на Марсі або ж бути ознакою чогось іще.

Минулого літа марсохід NASA Perseverance зробив важливе відкриття на Марсі, коли він виявив молекули на основі вуглецю, відомі як органічні молекули. Вчені вирішили, що це вказує на можливе існування життя на Червоній планеті в минулому, а може і зараз. Це відкриття викликало суперечки серед науковців, які тривають досі. Річ у тім, що вчені не можуть бути впевнені на 100%, що марсохід знайшов саме органічні молекули, пише Space.

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Марсохід Perseverance виявив органічні молекули в кратері Єзеро за допомогою приладу SHERLOC. За словами Кена Фарлі з NASA, цей прилад може виявити органічні молекули за допомогою ультрафіолетової люмінесценції та раманівської спектрометрії.

Люмінесценція — це процес, за якого речовина випромінює світло внаслідок поглинання енергії, але без підвищення температури. За словами Фарлі, багато речовин люмінесціюють, не тільки органічні молекули. Раманівська спектроскопія — це метод, який використовують хіміки для вимірювання коливань молекулярних зв'язків, щоб отримати інформацію про хімічну структуру молекули. Фарлі вважає, що при використанні двох методів виявлення органічних молекул існує ймовірність виявити помилкові позитивні результати.

У кратері Єзеро на Марсі, як показують дослідження, мільярди років тому було озеро з рідкої води, а значить там могло існувати мікробне життя. Автори дослідження, заснованого на отриманих даних, яке було опубліковано минулого року, повідомили, що марсохід NASA виявив різноманітні ароматичні молекули на поверхні Марса, які зберігаються попри суворі умови.

Нещодавно з'явилося нове дослідження, яке запропонувало альтернативне пояснення відкриттю. Вчені припустили, що сигнали, які вказують на органічні молекули, могли виходити від неорганічних речовин, зокрема іонів цезію в дефектах фосфату і силікату з давніх потоків магми.

Марсохід Perseverance на Марсі Фото: NASA

За словами Єви Шиллер з Массачусетського технологічного інституту, яка є співавтором двох вищевказаних досліджень, говорить, що кілька хімічних речовин можуть показувати одні й ті самі особливості. Тому правильно інтерпретувати отримані марсоходом дані дуже складно.

Ароматичні молекули важливі, оскільки їх можна знайти в біологічних сполуках, таких як амінокислоти та пігменти. Однак, хоча виявлення таких молекул інтригує, воно не гарантує біологічного походження, каже Шеллер.

На Землі такі неоднозначні результати можна прояснити за допомогою ретельного аналізу, але це дуже складно зробити марсоходу NASA. Тому, як вважають вчені, тільки доставка зразків гірських порід, узятих у кратері Єзеро, на Землю може прояснити ситуацію з тим, що ж насправді виявив Perseverance.

Але і Фарлі, і Шеллер кажуть, що навіть якщо органічні молекули присутні на Марсі, то це не обов'язково означає, що вони є ознакою життя. Такі молекули можуть бути створені і в результаті не біологічних процесів.

Тому залишається відкритим питання: чи існувало життя на Марсі? Пошуки тривають.

Як уже писав Фокус, на орбіті виникла небезпечна ситуація. МКС довелося запустити двигуни, щоб уникнути зіткнення. Шматок космічного сміття, що летить у бік Міжнародної космічної станції, змусив NASA вжити термінових заходів щодо ухилення.

Також Фокус писав про те, що вчені з'ясували, що майже третина зірок займається поглинанням кам'янистих планет, схожих на Землю. Цим можна пояснити велику кількість металів у складі зірок, схожих на Сонце.