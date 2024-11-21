Марсоход NASA нашел на Марсе признаки жизни: почему это вызвало споры среди ученых

Обнаруженные органические молекулы могут указывать на существование жизни на Марсе или же быть признаком чего-то еще.

Прошлым летом марсоход NASA Perseverance сделал важное открытие на Марсе, когда он обнаружил молекулы на основе углерода, известные как органические молекулы. Ученые решили, что это указывает на возможное существование жизни на Красной планете в прошлом, а может и сейчас. Это открытие вызвало споры среди ученых, которые продолжаются до сих пор. Дело в том, что ученые не могут быть уверены на 100%, что марсоход нашел именно органические молекулы, пишет Space.

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Марсоход Perseverance обнаружил органические молекулы в кратере Езеро с помощью прибора SHERLOC. По словам Кена Фарли из NASA, этот прибор может обнаружить органические молекулы с помощью ультрафиолетовой люминесценции и рамановской спектрометрии.

Люминесценция — это процесс, при котором вещество излучает свет в результате поглощения энергии, но без повышения температуры. По словам Фарли, многие вещества люминесцируют, не только органические молекулы. Рамановская спектроскопия — это метод, который используют химики для измерения колебаний молекулярных связей, чтобы получить информацию о химической структуре молекулы. Фарли считает, что при использовании двух методов обнаружения органических молекул существует вероятность обнаружить ложные положительные результаты.

В кратере Езеро на Марсе, как показывают исследования миллиарды лет назад находилось озеро из жидкой воды, а значит там могла существовать микробная жизнь. Авторы исследования, основанного на полученных данных, которое было опубликовано в прошлом году, сообщили, что марсоход NASA обнаружил разнообразные ароматические молекулы на поверхности Марса, которые сохраняются, несмотря на суровые условия.

Недавно появилось новое исследование, которое предложило альтернативное объяснение открытию. Ученые предположили, что сигналы, указывающие на органические молекулы, могли исходить от неорганических веществ, в частности ионов цезия в дефектах фосфата и силиката из древних потоков магмы.

Марсоход Perseverance на Марсе Фото: NASA

По словам Евы Шиллер из Массачусетского технологического института, которая является соавтором двух вышеуказанных исследований, говорит, что несколько химических веществ могут показывать одни и те же особенности. Поэтому правильно интерпретировать полученные марсоходом данные очень сложно.

Ароматические молекулы важны, поскольку их можно найти в биологических соединениях, таких как аминокислоты и пигменты. Однако, хотя обнаружение таких молекул интригует, оно не гарантирует биологического происхождения, говорит Шеллер.

На Земле такие неоднозначные результаты можно прояснить с помощью тщательного анализа, но это очень сложно сделать марсоходу NASA. Поэтому, как считают ученые, только доставка образцов горных пород, взятых в кратере Езеро, на Землю может прояснить ситуацию с тем, что же на самом деле обнаружил Perseverance.

Но и Фарли, и Шеллер говорят, что даже если органические молекулы присутствуют на Марсе, то это не обязательно означает, что они являются признаком жизни. Такие молекулы могут быть созданы и в результате не биологических процессов.

Поэтому остается открытым вопрос: существовала ли жизнь на Марсе? Поиски продолжаются.

Как уже писал Фокус, на орбите возникла опасная ситуация. МКС пришлось запустить двигатели, чтобы избежать столкновения. Кусок космического мусора, летящий в сторону Международной космической станции, заставил NASA предпринять срочные меры по уклонению.

Также Фокус писал о том, что ученые выяснили, что почти треть звезд занимается поглощением каменистых планет, похожих на Землю. Эти можно объяснить большое количества металлов в составе звезд, похожих на Солнце.