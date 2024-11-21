Марсохід Curiosity знайшов на Марсі незвичне поле: вчені в NASA поки не можуть його пояснити (відео)

Дослідники не можуть пояснити, звідки на Марсі взялося ціле поле каміння з сіркою, якої там не повинно бути.

Марсохід NASA Curiosity підіймається на гору Шарм із 2014 року, її було відкрито в 1970-х роках. У цій марсіанській горі прорізаний канал Гедіз Валліс (Gediz Vallis), який заповнений валунами, і деякі вчені вважають, що тут у давнину розташовувалося річище, пише Space.com.

Curiosity в'їхав у Гедіз Валліс на початку 2024 року, і вчора NASA опублікували 360-градусний панорамний вид на канал.

Те, як з'явився цей канал на Марсі, все ще залишається предметом суперечок. Можливо, кілька еонів тому тут текла вода, або ж сильні вітри сформували канал. Також зсуви з гори Шарп могли прорізати Гедіз Валліс, що пояснило б валуни на його дні.

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Серед цих уламків марсохід знайшов цікаве сірчане каміння, яке позначене на панорамному відео. Марсохід зміг перевернути один із цих білястих каменів і розколоти його. Усередині подрібненого каменю було знайдено жовті кристали сірки.

Відомо, що на Землі сірка надходить із гарячих джерел і вулканів, але жоден із цих об'єктів не був знайдений на Марсі. Команда NASA поки не знає, як пояснити свою знахідку.

"Ми вивчили сірчане поле з усіх боків, шукали що-небудь змішане з сіркою, що могло б дати нам підказки про те, як ці камені утворилися. Ми зібрали величезну кількість даних, і тепер нам належить розв'язати цю головоломку", — каже вчений проєкту Curiosity Ешвін Васавада.

Після десятиліття важкої роботи Curiosity все ще залишається на ходу. Наступна мета марсохода розташована далі вздовж гори Шарп, в регіоні розташовується мережа павутинних візерунків на поверхні.

Такі регіони вчені називають "коробками", де стільникова структура може утворюватися в деяких тріщинуватих або зчленованих осадових породах. Ця "коробка" простягається на площу від 10 до 20 км і могла сформуватися внаслідок того, що мінерали, що переносяться водою, потрапляли в тріщини на поверхні гори.

"Ранні земні мікроби виживали в схожому середовищі. Саме це робить регіон таким захопливим для досліджень", — каже науковець із команди Curiosity Кірстен Сібах.

Вчені збираються зібрати дані про цей регіон, щоб з'ясувати, як сформувалися такі особливості Гедіз Валліс. Наразі наукова група збирає хронологію подій на основі того, що Curiosity спостерігав під час своїх подорожей.

Нагадаємо, марсохід NASA значно постраждав після 12 років перебування на Марсі. На нових фотографіях, зроблених бортовими камерами марсохода Curiosity, видно, що колеса роботизованого апарату сильно пошкоджені.