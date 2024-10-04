Величезна діра: марсохід NASA значно постраждав після 12 років перебування на Марсі (фото)

На нових знімках, зроблених бортовими камерами марсохода Curiosity, видно, що колеса роботизованого апарату сильно пошкоджені.

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Марсохід Curiosity, який уже 12 років досліджує Червону планету, переміщаючись у кратері Гейл, значно постраждав за роки тривалого перебування на Марсі. Жорсткий ландшафт Червоної планети завдав шкоди колесам роботизованого апарату у вигляді великих отворів. Це видно на нових фото, зроблених бортовими камерами марсохода Curiosity, які він надіслав на Землю, пише Live Science.

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Марсохід Curiosity прибув на Марс у серпні 2012 року і спочатку вчені з NASA розраховували, що роботизований апарат досліджуватиме кратер Гейл протягом двох років. Але марсохід виявився більш витривалим, незважаючи на суворі умови Червоної планети і вже працює там 4323 марсіанських дні. За 12 земних років колісний апарат зміг подолати 32 км пересіченою місцевістю дна марсіанського кратера.

Весь цей час Curiosity вивчає розріджену атмосферу Марса, хімічний склад поверхні планети, а також шукає ознаки можливого інопланетного життя. Марсохід уже раніше виявив багато незвичайних каменів на Марсі, зокрема, як уже писав Фокус, він знайшов камінь у вигляді книги.

На нових фото видно, що тривала подорож колісного апарату поверхнею Червоної планети завдала значної шкоди середньому правому колесу Curiosity.

Тривала подорож колісного апарата поверхнею Червоної планети завдала значної шкоди середньому правому колесу Curiosity Фото: NASA

Але на знімках видно кілька отворів і розривів на поверхні колеса, включно з однією величезною дірою, через яку видно внутрішній механізм колеса. Поки що вчені не знають, як саме з'явилися ці пошкодження і чи мають аналогічні отвори та розриви інші колеса Curiosity. Хоча ці пошкодження здаються дуже серйозними, вчені з NASA заявили, що марсохід попри все продовжує свою наукову діяльність і рухається далі.

Але на знімках видно кілька отворів і розривів на поверхні колеса, включно з однією величезною дірою, через яку видно внутрішній механізм колеса Фото: NASA

Поки що вчені вважають, що нічого не вказує на те, що роботизований апарат припинить свою роботу найближчим часом. Якщо ж це станеться, то це буде друга значна втрата для NASA на Марсі цього року. У квітні своє останнє повідомлення на Землю надіслав марсіанський вертоліт Ingenuity, як уже писав Фокус, який понад три роки працював на Марсі.

Уже не вперше колеса марсоходів NASA стають одними з героїв повідомлень космічного агентства. Два роки тому в колесо іншого марсохода, Perseverance, потрапив камінь, з яким роботизований апарат їздив кратером Єзеро протягом року. З огляду на розмір найбільшого отвору в колесі марсохода Curiosity, існує ймовірність, що марсіанський камінь міг також потрапити всередину колеса і пошкодити його. Але поки що цьому немає підтвердження.

Як уже писав Фокус, такої Великої червоної плями на Юпітері, яка є найбільшим штормом у Сонячній системі, ще не бачили. Астрономи використовували два космічні телескопи і виявили нові особливості в гігантському атмосферному вихорі, який більший за Землю.

Також Фокус писав про те, що вченим з NASA довелося відключити один з найважливіших наукових інструментів апарату "Вояджер-2", який перебуває на відстані понад 20 млрд км від Землі. Це було зроблено для того, щоб зонд, який перебуває за межами Сонячної системи, зміг працювати ще кілька років.