Бібліотека на Марсі: марсохід NASA виявив незвичайну "книгу" на Червоній планеті (фото)

Марсохід Curiosity під час дослідження кратера Гейл виявив камінь, який нагадує книжкові сторінки.

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Марсоходи NASA нерідко знаходять на Марсі дивні камені та геологічні особливості на поверхні. Остання знахідка марсохода Curiosity привернула особливу увагу вчених. Роботизований апарат виявив скелясте утворення в кратері Гейл, які, як описують їх науковці, вкриті тонкими, наче папір, шарами осадових порід, а тому нагадують сторінки книги. Це каміння вкотре підкреслює різноманітність і складність марсіанського ландшафту, пише Forbes.

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Схожі на сторінки скелясті утворення були досить незвичними, щоб привернути увагу вчених з NASA і почати більш ретельне дослідження. За словами вчених, деякі шари каменів мають інтригуючі хвилясті структури, які могли утворитися за допомогою проточної води або піску, який переноситься вітром.

Роботизований апарат виявив групу великих каменів у кратері Гейл, які, як описують їх науковці, вкриті тонкими, наче папір, шарами осадових порід, а тому нагадують сторінки книги Фото: NASA

Дослідження незвичайних каменів може допомогти вченим зрозуміти, чи були задіяні в процесі їх формування вітер або вода. NASA займається вивченням історії води на Марсі, тому що вода є ключовим інгредієнтом для життя, яким ми його знаємо. Марсоходи Curiosity і Perseverance зараз намагаються з'ясувати, чи існувало на Марсі колись давно мікробне життя.

Наближений вид на незвичайні камені на Марсі Фото: NASA

Форми каменів, що зачаровують, здається, кидають виклик гравітації, але це не рідкість для Марса. Раніше марсохід Curiosity вже знаходив крихке, підвішене скельне утворення у формі ложки. На Марсі дмуть сильні вітри, які переміщують багато пилу, а тому ерозія призводить до появи фантастичних форм деяких марсіанських каменів. Більш м'які породи стираються, а більш тверді залишаються.

Марсохід Curiosity перебуває в кратері Гейл із 2012 року. Він рухається вгору по основі величезної центральної гори цього кратера під назвою Еоліда. Останнім часом марсохід вивчав потенційний водний канал, а також нещодавно виявив чисту сірку в одному з каменів. Вчені все ще ламають голову над тим, як вона туди потрапила.

NASA зараз стикається з деякими проблемами, пов'язаними з марсоходом Curiosity. З погляду апарата, Земля часто розташована високо в марсіанському небі, але зараз вона нижче, і горбиста місцевість ускладнює прямий зв'язок між марсоходом і вченими на Землі.

Curiosity може безпосередньо спілкуватися із Землею через бортову антену, але положення нашої планети і велика гора поблизу ускладнюють завдання. За словами вчених, Земля скоро виявиться вищою, а тому проблем зі зв'язком стане менше.

Марсохід Curiosity продовжує надсилати зображення і наукові дані з Марса, зокрема, які стосуються каменів у вигляді книг. І це слушне порівняння, оскільки марсіанські камені схожі на стародавню бібліотеку, яку вчені вивчають, щоб з'ясувати загадкову історію Червоної планети.

Як уже писав Фокус, додому повернулися космічні туристи після 5-денної історичної місії на орбіті, які виконали важливі для науки завдання. Екіпаж місії Polaris Dawn побував на висоті 1400 км, де вже 52 роки не літали люди. Також уперше так далеко в космосі побували жінки.

Що стосується космічних польотів, то, як уже писав Фокус, фізики вважають, що дуже швидке переміщення між галактиками можливе, навіть без польотів зі швидкістю світла.