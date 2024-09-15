Библиотека на Марсе: марсоход NASA обнаружил необычную "книгу" на Красной планете (фото)

Марсоход Curiosity во время исследования кратера Гейл обнаружил камень, который напоминает книжные страницы.

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Марсоходы NASA нередко находят на Марсе странные камни и геологические особенности на поверхности. Последняя находка марсохода Curiosity привлекла особое внимание ученых. Роботизированный аппарат обнаружил скалистое образование в кратере Гейл, которые, как описывают их ученые, покрыты тонкими, как бумага, слоями осадочных пород, а потому напоминают страницы книги. Эти камни в который раз подчеркивают разнообразие и сложность марсианского ландшафта, пишет Forbes.

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Похожие на страницы скалистые образования были достаточно необычными, чтобы привлечь внимание ученых из NASA и начать более тщательное исследование. По словам ученых, некоторые слои камней имеют интригующие волнистые структуры, которые могли образоваться с помощью проточной воды или переносимого ветром песка.

Роботизированный аппарат обнаружил группу больших камней в кратере Гейл, которые, как описывают их ученые, покрыты тонкими, как бумага, слоями осадочных пород, а потому напоминают страницы книги Фото: NASA

Исследование необычных камней может помочь ученым понять, были ли задействованы в процессе их формирования ветер или вода. NASA занимается изучением истории воды на Марсе, потому что вода является ключевым ингредиентом для жизни, какой мы ее знаем. Марсоходы Curiosity и Perseverance сейчас пытаются выяснить, существовала ли на Марсе когда-то давно микробная жизнь.

Приближенный вид на необычные камни на Марсе Фото: NASA

Завораживающие формы камней, кажется, бросают вызов гравитации, но это не редкость для Марса. Ранее марсоход Curiosity уже находил хрупкое, подвешенное скальное образование в форме ложки. На Марсе дуют сильные ветры, которые перемещают много пыли, а потому эрозия приводит к появлению фантастических форм некоторых марсианских камней. Более мягкие породы стираются, а более твердые остаются.

Марсоход Curiosity находится в кратере Гейл с 2012 года. Он движется вверх по основанию огромной центральной горы этого кратера под названием Эолида. В последнее время марсоход изучал потенциальный водный канал, а также недавно обнаружил чистую серу в одном из камней. Ученые все еще ломают голову над тем, как она туда попала.

NASA сейчас сталкивается с некоторыми проблемами, связанными с марсоходом Curiosity. С точки зрения аппарата, Земля часто находится высоко в марсианском небе, но сейчас она ниже, и холмистая местность затрудняет прямую связь между марсоходом и учеными на Земле.

Curiosity может напрямую общаться с Землей через бортовую антенну, но положение нашей планеты и большая гора поблизости усложняют задачу. По словам ученых, Земля скоро окажется выше, а потому проблем со связью станет меньше.

Марсоход Curiosity продолжает отправлять изображения и научные данные с Марса в том числе, которые касаются камней в виде книг. И это подходящее сравнение, поскольку марсианские камни похожи на древнюю библиотеку, которую ученые изучают, чтобы выяснить загадочную историю Красной планеты.

Как уже писал Фокус, домой вернулись космические туристы после 5-дневной исторической миссии на орбите, которые выполнили важные для науки задачи. Экипаж миссии Polaris Dawn побывал на высоте 1400 км, где уже 52 года не летали люди. Также впервые так далеко в космосе побывали женщины.

Что касается космических полетов, то как уже писал Фокус, физики считают, что очень быстрое перемещение между галактиками возможно, даже без полетов со скоростью света.