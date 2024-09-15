На Землю вернулись астронавты исторической миссии Polaris Dawn: установлены рекорды (фото)

Впервые за 52 года люди побывали так далеко от Земли, при этом впервые в истории космические туристы вышли в открытый космос.

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Пятидневная миссия Polaris Dawn на околоземную орбиту завершилась в воскресенье, 15 сентября, успешным приземлением космического корабля Crew Dragon компании SpaceX с четырьмя не профессиональными астронавтами на борту. На самом деле произошло успешное приводнение в Мексиканском заливе у побережья Флориды. В ходе миссии космические туристы впервые в истории вышли в открытый космос. Впервые за 52 года побывали на расстоянии от Земли, где со времен миссий "Аполлон" не летали пилотируемые миссии. Также впервые в истории так далеко от Земли оказались женщины, пишет Space.

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Историческую миссию Polaris Dawn финансировал американский миллиардер Джаред Айзекман, который вместе с сотрудницами компании SpaceX Сарой Гиллис и Анной Менон, а также отставным пилотом ВВС США Скоттом Потитом, отправился на околоземную орбиту 10 сентября. А через 5 дней, 15 сентября они вернулись обратно на Землю навсегда войдя в историю.

Зпауск миссии Polaris Dawn состоялся 10 сентября

Сначала космические туристы побывали выше над Землей, чем любая пилотируемая миссия со времен миссий "Аполлон" на Луну в 1972 году. Экипажу миссии Polaris Dawn удалось достичь высоты 1400 км над поверхностью Земли. Это в три раза выше, чем находится Международная космическая станция.

Корабль Crew Dragon вытащили из воды в Мексиканком заливе после возвращения астронавтов миссии Polaris Dawn Фото: SpaceX

Астронавты облетели Землю шесть раз на этой высоте, прежде чем опустились ниже для выхода в открытый космос. Стоит сказать, что еще ни разу ни одна женщина не бывала так далеко на околоземной орбите, а потому Менон и Гиллис заняли свое отдельное место в истории космических полетов.

Пятидневная миссия Polaris Dawn на околоземную орбиту завершилась в воскресенье, 15 сентября, успешным приземлением космического корабля Crew Dragon компании SpaceX с четырьмя не профессиональными астронавтами на борту Фото: SpaceX

Когда космический корабль Crew Dragon оказался на высоте 730 км, Айзекман и Гиллис по очереди вышли в открытый космос 12 сентября. Впервые в истории космические туристы смогли это сделать. Айзекман оставался снаружи почти 8 минут, а Гиллис – 7 минут и 15 секунд. Но они не плавали свободно в космосе, а держались за специальные поручни космического корабля. То есть это был стоячий выход в открытый космос.

Когда космический корабль Crew Dragon оказался на высоте 730 км, Айзекман и Гиллис по очереди вышли в открытый космос 12 сентября

В это время не профессиональные астронавты испытали новые скафандры компании SpaceX в реальных условиях космоса.

Так выглядят новые скафандры SpaceX

В SpaceX заявили, что данный выход в открытый космос стал первым случаем, когда четыре астронавта одновременно подверглись воздействию вакуума космоса. Поскольку космический корабль не имеет шлюза, все четыре члена экипажа были в скафандрах.

Кроме вышеперечисленных достижений экипаж мисси Polaris Dawn провел на орбите несколько десятков научных экспериментов за 5 дней в космосе. В NASA заявили, что результаты этих экспериментов должны дать много важной информации, которая поможет лучше планировать пилотируемые миссии на Луну и Марс.

Как уже писал Фокус, физики считают, что с помощью своеобразных мостов в космосе можно очень быстро преодолеть огромные расстояния, которые отделяют нас от других звезд и галактик.

Также Фокус писал о том, что астрономы выяснили, где именно сформировалась Церера, немного странная карликовая планета из главного пояса астероидов.