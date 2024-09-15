На Землю повернулися астронавти історичної місії Polaris Dawn: встановлено рекорди (фото)

Уперше за 52 роки люди побували так далеко від Землі, при цьому вперше в історії космічні туристи вийшли у відкритий космос.

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П'ятиденна місія Polaris Dawn на навколоземну орбіту завершилася в неділю, 15 вересня, успішним приземленням космічного корабля Crew Dragon компанії SpaceX із чотирма непрофесійними астронавтами на борту. Насправді відбулося успішне приводнення в Мексиканській затоці біля узбережжя Флориди. Під час місії космічні туристи вперше в історії вийшли у відкритий космос. Уперше за 52 роки побували на відстані від Землі, де з часів місій "Аполлон" не літали пілотовані місії. Також уперше в історії так далеко від Землі опинилися жінки, пише Space.

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Історичну місію Polaris Dawn фінансував американський мільярдер Джаред Айзекман, який разом зі співробітницями компанії SpaceX Сарою Гілліс і Анною Менон, а також відставним пілотом ВПС США Скоттом Потітом, вирушив на навколоземну орбіту 10 вересня. А через 5 днів, 15 вересня вони повернулися назад на Землю, назавжди увійшовши в історію.

Спауск місії Polaris Dawn відбувся 10 вересня

Спочатку космічні туристи побували вище над Землею, ніж будь-яка пілотована місія з часів місій "Аполлон" на Місяць 1972 року. Екіпажу місії Polaris Dawn вдалося досягти висоти 1400 км над поверхнею Землі. Це втричі вище, ніж розташована Міжнародна космічна станція.

Корабель Crew Dragon витягли з води в Мексиканській затоці після повернення астронавтів місії Polaris Dawn Фото: Starship

Астронавти облетіли Землю шість разів на цій висоті, перш ніж опустилися нижче для виходу у відкритий космос. Варто сказати, що ще жодного разу жодна жінка не бувала так далеко на навколоземній орбіті, а тому Менон і Гілліс посіли своє окреме місце в історії космічних польотів.

П'ятиденна місія Polaris Dawn на навколоземну орбіту завершилася в неділю, 15 вересня, успішним приземленням космічного корабля Crew Dragon компанії SpaceX із чотирма непрофесійними астронавтами на борту Фото: Starship

Коли космічний корабель Crew Dragon опинився на висоті 730 км, Айзекман і Гілліс по черзі вийшли у відкритий космос 12 вересня. Уперше в історії космічні туристи змогли це зробити. Айзекман залишався зовні майже 8 хвилин, а Гілліс — 7 хвилин і 15 секунд. Але вони не плавали вільно в космосі, а трималися за спеціальні поручні космічного корабля. Тобто це був стоячий вихід у відкритий космос.

Коли космічний корабель Crew Dragon опинився на висоті 730 км, Айзекман і Гілліс по черзі вийшли у відкритий космос 12 вересня

У цей час непрофесійні астронавти випробували нові скафандри компанії SpaceX у реальних умовах космосу.

Так виглядають нові скафандри SpaceX

У SpaceX заявили, що цей вихід у відкритий космос став першим випадком, коли чотири астронавти одночасно зазнали впливу вакууму космосу. Оскільки космічний корабель не має шлюзу, всі чотири члени екіпажу були в скафандрах.

Крім перерахованих вище досягнень екіпаж місії Polaris Dawn провів на орбіті кілька десятків наукових експериментів за 5 днів у космосі. У NASA заявили, що результати цих експериментів мають дати багато важливої інформації, яка допоможе краще планувати пілотовані місії на Місяць і Марс.

Як уже писав Фокус, фізики вважають, що за допомогою своєрідних мостів у космосі можна дуже швидко подолати величезні відстані, які відокремлюють нас від інших зірок і галактик.

Також Фокус писав про те, що астрономи з'ясували, де саме сформувалася Церера, трохи дивна карликова планета з головного пояса астероїдів.