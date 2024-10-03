47 років у космосі. NASA відключило важливий прилад міжзоряного зонда "Вояджер-2": у чому причина

Один із двох найвіддаленіших космічних апаратів людства продовжує відчувати наслідки тривалої подорожі в космосі.

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Космічний апарат "Вояджер-2", як і його напарник "Вояджер-1" наразі є найвіддаленішими дослідницькими зондами людства. Вони зараз перебувають у міжзоряному просторі та продовжують надсилати наукові дані з-за меж Сонячної системи. Але 47 років польоту в космосі даються взнаки, а тому останніми роками часто в зондів виникають різні проблеми. Тепер же NASA довелося відключити один із важливих наукових приладів апарату "Вояджер-2" для того, щоб заощадити енергію й інші прилади змогли працювати ще кілька років, пише Space.

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Космічний апарат "Вояджер-2", запущений 1977 року для дослідження зовнішньої частини Сонячної системи, зараз перебуває на відстані приблизно 20,5 млрд км від Землі. У листопаді 2018 року він покинув Сонячну систему і вийшов у міжзоряний простір і ось уже 6 років продовжує надсилати наукові дані з дуже глибокого космосу. Електроенергію, необхідну для підтримання працездатності зонда і його наукових приладів забезпечують радіоізотопні термоелектричні генератори, які використовують для цього розпад плутонію-238. Але за багато років польоту джерела енергії виснажуються і NASA доводиться обирати, які прилади працюватимуть далі, а які ні.

Космічний апарат "Вояджер-2", запущений 1977 року для дослідження зовнішньої частини Сонячної системи, зараз перебуває на відстані приблизно 20,5 млрд км від Землі Фото: space.com

Спочатку "Вояджер-2" був оснащений десятьма науковими приладами, але ще наприкінці 80-х років минулого століття частину з них було відключено, щоб зонд міг використовувати більше енергії для продовження своєї подорожі в космосі.

Вчені з NASA кажуть, що щороку генератор зонда виробляє дедалі менше енергії, а тому доводиться відключати наукові прилади і деякі важливі системи. Наприклад, раніше вже було відключено обігрівачі космічного апарата, а також системи, що не впливають на його політ.

Досі в зонда "Вояджер-2" в активному стані перебували 4 наукові прилади, але для економії енергії інженерам NASA довелося відключити знаковий прилад для дослідження плазми. Вчені відкладали цей момент довгий час, адже дані, зібрані приладом у міжзоряному просторі є унікальними. Також важливо розуміти, що саме цей прилад зафіксував той факт, що зонд NASA перетнув межу геліосфери (зона впливу Сонця) і полетів у міжзоряний простір.

У листопаді 2018 року "Вояджер-2" покинув Сонячну систему і вийшов у міжзоряний простір і ось уже 6 років продовжує надсилати наукові дані з дуже глибокого космосу Фото: space.com

Вимкнений науковий прилад збирав дані про міжзоряну плазму, що складається із заряджених частинок. Раніше цей прилад вивчав плазму в сонячному вітрі, а також у магнітосферах планет Сонячної системи. Вчені прийняли нелегке рішення відключити саме цей прилад, адже він кілька років тому перестав працювати ефективно. Корисні наукові дані передавалися на Землю тільки раз на 3 місяці.

Для того, щоб вимкнути науковий прилад, науковці з NASA відправили зонду "Вояджер-2" спеціальний сигнал, який досяг мети лише через 19 годин. Ще стільки ж часу на Землі чекали відповіді від космічного апарату. У результаті вимкнення відбулося за планом і наразі решта приладів і систем зонда NASA працюють нормально.

У NASA вважають, що "Вояджер-2" зможе працювати ще до 2030-х років, але тільки з одним активним науковим приладом. Це означає, що задля економії енергії найближчими роками вчені відключатимуть інші прилади, які працюють, наукові інструменти одного з двох найдальших космічних апаратів людства. Інженери NASA стежитимуть за роботою зонда, щоб визначити, які прилади будуть деактивовані, щоб міжзоряний зонд міг якомога довше збирати цінні наукові дані за межами Сонячної системи.

Як уже писав Фокус, NASA виявило нову комету, яку можна побачити в жовтні, і вона буде яскравішою за Венеру. Але для початку навколосонячна комета повинна пережити дуже близьку зустріч із Сонцем.

Також Фокус писав про те, що з'явилася нова теорія, згідно з якою Місяць почав обертатися навколо Землі не завдяки зіткненню нашої планети з іншим планетарним об'єктом. Вчені вважають, що Місяць був космічним мандрівником, який притягнула до себе Земля.