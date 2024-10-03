47 лет в космосе. NASA отключило важный прибор межзвездного зонда "Вояджер-2": в чем причина

Один из двух самых далеких космических аппаратов человечества продолжает испытывать последствия длительного путешествия в космосе.

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Космический аппарат "Вояджер-2", как и его напарник "Вояджер-1" сейчас являются самыми далекими исследовательскими зондами человечества. Они сейчас находятся в межзвездном пространстве и продолжают присылать научные данные из-за пределов Солнечной системы. Но 47 лет полета в космосе дают о себе знать, а потому в последние годы часто у зондов возникают различные проблемы. Теперь же NASA пришлось отключить один из важных научных приборов аппарата "Вояджер-2" для того, чтобы сэкономить энергию и другие приборы смогли работать еще несколько лет, пишет Space.

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Космический аппарат "Вояджер-2", запущенный в 1977 году для исследования внешней части Солнечной системы, сейчас находится на расстоянии примерно 20,5 млрд км от Земли. В ноябре 2018 года он покинул Солнечную систему и вышел в межзвездное пространство и вот уже 6 лет продолжает присылать научные данные из очень глубокого космоса. Электроэнергию, необходимую для поддержания работоспособности зонда и его научных приборов обеспечивают радиоизотопные термоэлектрические генераторы, которые используют для этого распад плутония-238. Но за многие годы полета источники энергии истощаются и NASA приходится выбирать, какие приборы будут работать дальше, а какие нет.

Космический аппарат "Вояджер-2", запущенный в 1977 году для исследования внешней части Солнечной системы, сейчас находится на расстоянии примерно 20,5 млрд км от Земли Фото: space.com

Изначально "Вояджер-2" был оснащен десятью научными приборами, но еще в конце 80-х годов прошлого века часть из них была отключена, чтобы зонду мог использовать больше энергии для продолжения своего путешествия в космосе.

Ученые из NASA говорят, что каждый год генератор зонда вырабатывает все меньше и меньше энергии, а потому приходится отключать научные приборы и некоторые важные системы. Например, ранее уже были отключены обогреватели космического аппарата, а также системы, не влияющие на его полет.

До сих пор у зонда "Вояджер-2" в активном состоянии находились 4 научных прибора, но для экономии энергии инженерам NASA пришлось отключить знаковый прибор для исследования плазмы. Ученые откладывали этот момент долгое время, ведь данные, собранные прибором в межзвездном пространстве являются уникальными. Также важно понимать, что именно этот прибор зафиксировал тот факт, что зонд NASA пересек границу гелиосферы (зона влияния Солнца) и улетел в межзвездное пространство.

В ноябре 2018 года "Вояджер-2" покинул Солнечную систему и вышел в межзвездное пространство и вот уже 6 лет продолжает присылать научные данные из очень глубокого космоса Фото: space.com

Отключенный научный прибор собирал данные о межзвездной плазме, состоящей из заряженным частиц. Ранее этот прибор изучал плазму в солнечном ветре, а также в магнитосферах планет Солнечной системы. Ученые приняли нелегкое решение отключить именно этот прибор, ведь он несколько лет назад перестал работать эффективно. Полезные научные данные передавались на Землю только раз в 3 месяца.

Для того, чтобы отключить научный прибор ученые из NASA отправили зонду "Вояджер-2" специальный сигнал, который достиг цели только через 19 часов. Еще столько же времени на Земле ожидали ответа от космического аппарата. В результате отключение прошло по плану и в настоящее время остальные приборы и системы зонда NASA работают нормально.

В NASA считают, что "Вояджер-2" сможет работать еще до 2030-х годов, но только с одним активным научным прибором. Это значит, что экономии энергии в ближайшие годы ученые будут отключать остальные приборы работающие научные инструменты одного из двух самых далеких космических аппаратов человечества. Инженеры NASA будут следить за работой зонда, чтобы определить, какие приборы будут деактивированы, чтобы межзвездный зонд мог как можно дольше собирать ценные научные данные за пределами Солнечной системы.

Как уже писал Фокус, NASA обнаружило новую комету, которую можно увидеть в октябре, и она будет ярче Венеры. Но для начала околосолнечная комета должна пережить очень близкую встречу с Солнцем.

Также Фокус писал о том, что появилась новая теория, согласно которой Луна начала вращаться вокруг Земли не благодаря столкновению нашей планеты с другим планетарным объектом. Ученые считают, что Луна была космическим путешественником, который притянула к себе Земля.