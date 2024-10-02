NASA обнаружило новую комету: ее можно увидеть в октябре, она будет ярче Венеры (фото)

Комета, пока что имеющая название A11bP7I, была обнаружена всего несколько дней назад. Предполагается, что скоро она будет одним из самых ярких объектов на небе.

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Ученые из NASA с помощью системы наблюдения за околоземными астероидами в пятницу, 27 сентября обнаружили новый объект в космосе. Оказалось, что это ранее неизвестная комета, получившая временное название A11bP7I. Ожидается, что в конце октября эта комета может стать одним из самых ярких объектов на небе. Возможно, комета будет даже ярче, чем Венера, которая всегда хорошо видна и может соревноваться по яркости с некоторыми звездами, пишет IFLScience.

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Новая комета, которую обнаружили астрономы из NASA всего несколько дней назад, сейчас приближается к Солнцу. Уже 28 октября она будет находится на самом близком расстоянии от нашей звезды. В этот день, как предполагают астрономы, A11bP7I может сиять очень ярко, даже ярче Венеры и ее можно увидеть не только перед восходом Солнца, но, возможно, даже в дневные часы.

На самом деле нет никаких гарантий, что это произойдет. Дело в том, что A11bP7I является околосолнечной кометой. Это значит, что такие объекты во время вращения вокруг Солнца и в самой дальней точке своей орбиты, и в самой ближней находятся очень близко к нашей звезде.

Новая комета, которую обнаружили астрономы из NASA всего несколько дней назад, сейчас приближается к Солнцу Фото: X (Twitter)

Когда кометы приближаются к Солнцу они нагреваются, выделяют газ и пыль, которые образуют характерное облако вокруг ядра кометы, известное, как кома. Она отражает солнечный свет. Чем больше кома, тем больше яркость. Но околосолнечные кометы становятся особенно яркими во время максимального сближения с Солнцем.

A11bP7I является околосолнечной кометой. Это значит, что такие объекты во время вращения вокруг Солнца и в самой дальней точке своей орбиты, и в самой ближней находятся очень близко к нашей звезде Фото: X (Twitter)

По словам ученых, A11bP7I к околосолнечным кометам группы Крейца, которые возникли в результате распада гигантской кометы, которая когда-то близко подлетела к Солнцу. Кометы этой группы подлетают к нашей звезде на расстояние в 50 00 км от поверхности Солнца. То есть они проходят через нижние слои солнечной атмосферы или короны. Большинство околосолнечных комет просто испаряются в атмосфере Солнца, ведь они являются ледяными объектами, которые не выдерживают очень высокую температуру.

Поэтому можно только наедятся на то, что комета A11bP7I не сгорит и будет видна в ночном небе в конце октября.

В то же время, другая, более известная комета под названием C/2023 A3, уже пережила близкую встречу с Солнцем и впервые за 80 тысяч лет будет видна с Земли невооруженным глазом почти через 2 недели, как уже писал Фокус.

Также Фокус писал о том, что новая теория опровергает общепринятую версию относительно того, как у Земли появилась Луна. Считается, что Луна появилась в результате гигантского удара по Земле примерно 4,5 млрд лет назад. Новая теория гласит, что все было не так.