NASA обнаружило новую комету: ее можно увидеть в октябре, она будет ярче Венеры (фото)
Комета, пока что имеющая название A11bP7I, была обнаружена всего несколько дней назад. Предполагается, что скоро она будет одним из самых ярких объектов на небе.
Ученые из NASA с помощью системы наблюдения за околоземными астероидами в пятницу, 27 сентября обнаружили новый объект в космосе. Оказалось, что это ранее неизвестная комета, получившая временное название A11bP7I. Ожидается, что в конце октября эта комета может стать одним из самых ярких объектов на небе. Возможно, комета будет даже ярче, чем Венера, которая всегда хорошо видна и может соревноваться по яркости с некоторыми звездами, пишет IFLScience.
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Новая комета, которую обнаружили астрономы из NASA всего несколько дней назад, сейчас приближается к Солнцу. Уже 28 октября она будет находится на самом близком расстоянии от нашей звезды. В этот день, как предполагают астрономы, A11bP7I может сиять очень ярко, даже ярче Венеры и ее можно увидеть не только перед восходом Солнца, но, возможно, даже в дневные часы.
На самом деле нет никаких гарантий, что это произойдет. Дело в том, что A11bP7I является околосолнечной кометой. Это значит, что такие объекты во время вращения вокруг Солнца и в самой дальней точке своей орбиты, и в самой ближней находятся очень близко к нашей звезде.
Когда кометы приближаются к Солнцу они нагреваются, выделяют газ и пыль, которые образуют характерное облако вокруг ядра кометы, известное, как кома. Она отражает солнечный свет. Чем больше кома, тем больше яркость. Но околосолнечные кометы становятся особенно яркими во время максимального сближения с Солнцем.
По словам ученых, A11bP7I к околосолнечным кометам группы Крейца, которые возникли в результате распада гигантской кометы, которая когда-то близко подлетела к Солнцу. Кометы этой группы подлетают к нашей звезде на расстояние в 50 00 км от поверхности Солнца. То есть они проходят через нижние слои солнечной атмосферы или короны. Большинство околосолнечных комет просто испаряются в атмосфере Солнца, ведь они являются ледяными объектами, которые не выдерживают очень высокую температуру.
Поэтому можно только наедятся на то, что комета A11bP7I не сгорит и будет видна в ночном небе в конце октября.
В то же время, другая, более известная комета под названием C/2023 A3, уже пережила близкую встречу с Солнцем и впервые за 80 тысяч лет будет видна с Земли невооруженным глазом почти через 2 недели, как уже писал Фокус.
Также Фокус писал о том, что новая теория опровергает общепринятую версию относительно того, как у Земли появилась Луна. Считается, что Луна появилась в результате гигантского удара по Земле примерно 4,5 млрд лет назад. Новая теория гласит, что все было не так.