Как у Земли появилась Луна: новая теория опровергает общепринятую версию (фото)

Считается, что Луна появилась в результате гигантского удара по Земле примерно 4,5 млрд лет назад. Новая теория гласит, что все было не так.

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Авторы исследования, опубликованного в журнале The Planetary Science Journal предлагают новую версию того, как у Земли появилась Луна. Общепринятая теория гласит, что она возникла в результате удара по нашей планете 4,5 млрд лет назад протопланетного объекта. Но ученые пришли к выводу, что на самом деле Луна была захвачена гравитацией Земли, когда та пролетала мимо в составе двойной системы каменистых тел, пишет Universe Today.

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Модель ударного формирования является общепринятой теорией, которая объясняет, откуда у Земли взялась Луна. Считается, что после гигантского удара по нашей планете образовалось море обломков, которые со временем объединились в известный нам естественный спутник. Существует множество доказательств, подтверждающих это, например, состав Луны, который очень похож на состав мантии Земли.

Анализ образцов лунной почвы, доставленных астронавтами миссий "Аполлон", показал похожий химический и изотопный состав, который датировался 60 млн лет после образования Солнечной системы. Исходя из этого, ученые в 1984 году решили, что Луна образовалась именно в результате столкновения Земли с протопланетой.

Считается, что Луна появилась в результате гигантского удара по Земле примерно 4,5 млрд лет назад. Новая теория гласит, что все было не так Фото: NASA

Теперь же ученые представили новую версию того, как у Земли появилась Луна. Авторы исследование считают, что Луна был захвачена гравитацией Земли, когда она в составе двойной системы каменистых тел приблизилась к нашей планете.

Ученые говорят, что если бы Луна образовалась из обломков вокруг Земли, то она должна вращаться прямо над экватором нашей планеты. Вместо этого орбита Луны не совпадает с экватором Земли. Новая теория предполагает, что гравитация Земли разделила два объекта в двойной системе, при этом Луна осталась вращаться вокруг планеты, а другой каменистый объект улетел дальше в космос.

Ученые указывают на то, что подобный процесс происходил в других местах Солнечной системы. Например, считается, что крупнейший спутник Нептуна, Тритон, был захвачен гравитацией ледяного гиганта. Считается, что Тритон был объектом из пояса Койпера, который приблизился к Нептуну. При этом, по оценкам ученых, в поясе Койпера, который находится за орбитой Нептуна, 10% каменистых объектов существуют в парах. Луна могла быть частью такой же пары.

Cчитается, что крупнейший спутник Нептуна, Тритон (на фото), был захвачен гравитацией ледяного гиганта Фото: NASA

Расчеты ученых показывают, что изначально у Луны была эллиптическая орбита, но гравитация Земли изменила ее. За тысячи лет орбита Луны стала круговой и такой остается и сейчас. Изначально гравитация Земли, как считают ученые, притягивала Луну ближе к планете, но сейчас мы наблюдаем обратный эффект: наш спутник постепенно отдаляется на 3 см в год.

Расчеты ученых показывают, что такое поведение Луны совпадает с последствиями ее захвата гравитацией Земли. В то же время авторы исследование говорят, то их теория лишь объясняет, как Луна стала вращаться вокруг Земли, но не объясняет, как она сформировалась.

Как уже писал Фокус, ученые призывают срочно лететь к Урану, ведь спутники ледяной планеты могут быть обитаемы. Исследователи считают, что под поверхностью некоторых спутников седьмой планеты от Солнца находятся океаны с жидкой водой, а в них могут существовать внеземные формы жизни.

Также Фокус писал о том, что астрономы впервые обнаружили планету, которая вращается вокруг ближайшей звезды, которая является одиночкой, то есть не находится во составе многозвездной системы. Планета, как и Земля является каменистой, но очень маленькой.