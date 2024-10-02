Почти Земля: возле ближайшей к нам одиночной звезды обнаружена уникальная планета (видео)

Новая планета, которая намного меньше Земли, вращается вокруг Звезды Бернарда и является одним из самых маломассивных известных миров.

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Ученые использовали наземных телескоп VLT для исследования окрестностей самой близкой к нам одиночной звезды под названием звезда Барнарда. В результате астрономы обнаружили маленькую планету, масса которой составляет 37 % массы Земли. Вокруг звезды могут вращаться еще как минимум три пока необнаруженные планеты. Исследование опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysics, пишет Gizmodo.

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На расстоянии почти 6 световых лет от нас находится самая близкая к Земле одиночная звезда под названием звезда Барнарда. Ближе, на расстоянии 4 световых года, находится звезда Альфа Центавра, но она состоит из трех отдельных звезд.

Звезда Барнарда представляет собой тусклую, холодную звезду класса красный карлик, масса которой составляет примерно 1/7 массы Солнца. Температура на поверхности звезды составляет всего 2800 градусов Цельсия. Для сравнения, на поверхности Солнца температура 5600 градусов Цельсия. Если бы звезда Барнарда находилась в центре Солнечной системы, то скорее всего жизнь на Земле не смогла бы возникнуть.

Астрономы обнаружили, что вокруг звезды Барнарда вращается маленькая каменистая планета, масса которой составляет всего 37% массы Земли. Планета получила название Барнард b и она совершает полный оборот вокруг своей звезды чуть больше, чем за 3 земных дня. Такой короткий орбитальный период связан с тем, что маленькая планета находится на расстоянии всего 2,9 млн км от звезды. Это примерно 5% расстояния разделяющего Меркурий и Солнце. Ученые говорят, что температура на поверхности Барнард b составляет примерно 125 градусов Цельсия.

Астрономы обнаружили, что вокруг звезды Барнарда вращается маленькая каменистая планета, масса которой составляет всего 37% массы Земли. Иллюстрация Фото: space.com

Хотя новая планета находится в зоне обитаемости своей звезды, жизнь на ней в том виде, в котором мы ее знаем, невозможна, говорят ученые. Зона обитаемости звезды – это регион космоса, где существуют необходимые условия для того, чтобы на поверхности каменистых планет находилась вода в жидком виде. Жизни, в том виде, в котором мы ее знаем, вода необходима для возникновения.

Хотя на планете Барнард b жизнь невозможна, ученые считают, что вокруг звезды Барнрада в зоне обитаемости могут вращаться еще три каменистые планеты и там, возможно, есть условия для возникновения жизни. Но эти планеты еще предстоит обнаружить.

По словам ученых, планета Барнард b является одной из самых маломассивных планет среди всех известных и это один из немногих известных миров, который имеет массу меньше, чем у Земли.

Авторы исследования говорят, что относительно недалеко от Земли обнаружены ранее подобные маленькие каменистые планеты. Это указывает на то, что их может быть много и таким образом существует вероятность, что можно найти планету, которая может быть почти точной копией Земли.

Как уже писал Фокус, на поверхности крупнейшего спутника Плутона обнаружены неожиданные химические вещества. Астрономы обнаружили углекислый газ и перекись водорода на поверхности Харона, что дает подсказки о происхождении спутника Плутона.

Также Фокус писал о том, что совсем скоро в ночном небе можно будет наблюдать невооруженным глазом яркую комету, которая впервые за 80 тысяч лет пролетит близко к Земле.