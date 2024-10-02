Майже Земля: біля найближчої до нас одиночної зірки виявлено унікальну планету (відео)

Нова планета, яка набагато менша за Землю, обертається навколо зірки Барнарда і є одним із наймаломасивніших відомих світів.

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Учені використовували наземний телескоп VLT для дослідження околиць найближчої до нас одиночної зірки під назвою зоря Барнарда. У результаті астрономи виявили маленьку планету, маса якої становить 37% від маси Землі. Навколо зірки можуть обертатися ще щонайменше три наразі невиявлені планети. Дослідження опубліковано в журналі Astronomy & Astrophysics, пише Gizmodo.

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На відстані майже 6 світлових років від нас розташовується найближча до Землі одиночна зірка під назвою зоря Барнарда. Ближче, на відстані 4 світлових роки, розташована зірка Альфа Центавра, але вона складається з трьох окремих зір.

Зоря Барнарда являє собою тьмяну, холодну зірку класу червоний карлик, маса якої становить приблизно 1/7 маси Сонця. Температура на поверхні — лише 2 800 градусів Цельсія. Для порівняння, на поверхні Сонця — температура 5 600 градусів Цельсія. Якби зірка Барнарда перебувала в центрі Сонячної системи, то, найімовірніше, життя на Землі не змогло б виникнути.

Астрономи виявили, що навколо зорі Барнарда обертається маленька кам'яниста планета, маса якої становить лише 37% від маси Землі. Планета отримала назву Барнард b і робить повний оберт навколо своєї зірки трохи більш ніж за 3 земні дні. Такий короткий орбітальний період пов'язаний з тим, що маленька планета перебуває на відстані всього 2,9 млн км від зірки. Це приблизно 5% відстані, що розділяє Меркурій і Сонце. Вчені кажуть, що температура на поверхні Барнард b становить приблизно 125 градусів Цельсія.

Астрономи виявили, що навколо зірки Барнарда обертається маленька кам'яниста планета, маса якої становить лише 37% маси Землі. Ілюстрація Фото: space.com

Хоча нова планета розташована в зоні населеності своєї зірки, життя на ній у тому вигляді, в якому ми її знаємо, неможливе, кажуть учені. Зона населеності зірки — це регіон космосу, де існують необхідні умови для того, щоб на поверхні кам'янистих планет була вода в рідкому вигляді. Життю, в тому вигляді, в якому ми його знаємо, вода необхідна для виникнення.

Хоча на планеті Барнард b життя неможливе, вчені вважають, що навколо зорі Барнрада в зоні населеності можуть обертатися ще три кам'янисті планети, де, можливо, є умови для виникнення життя. Але ці планети ще слід виявити.

За словами вчених, планета Барнард b є однією з найменш масивних планет серед усіх відомих і це один з небагатьох відомих світів, який має масу меншу, ніж у Землі.

Автори дослідження кажуть, що відносно недалеко від Землі виявлено раніше схожі маленькі кам'янисті планети. Це вказує на те, що їх може бути багато, тож є ймовірність, що можна знайти планету, яка може бути майже точною копією Землі.

Як уже писав Фокус, на поверхні найбільшого супутника Плутона виявлено несподівані хімічні речовини. Астрономи виявили вуглекислий газ і перекис водню на поверхні Харона, що дає підказки про походження супутника Плутона.

Також Фокус писав про те, що зовсім скоро в нічному небі можна буде спостерігати неозброєним оком яскраву комету, яка вперше за 80 тисяч років пролетить близько до Землі.