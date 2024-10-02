Востаннє бачили 80 000 років тому: до Землі летить комета, видима неозброєним оком (фото)

У жовтні можна буде побачити неозброєним оком комету, яку могли спостерігати люди лише в кам'яну добу.

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Виявлена на початку минулого року комета C/2023 A3 13 жовтня пролетить повз Землю на максимально близькій відстані. Передбачається, що вона буде настільки яскравою, що її навіть можна буде побачити неозброєним оком. Востаннє така можливість у прадавніх людей була 80 000 років тому. Наприкінці вересня комета C/2023 A3 здійснила максимальне зближення із Сонцем і астрономи-аматори, а також астронавти на Міжнародній космічній станції змогли сфотографувати її проліт внутрішньою частиною Сонячної системи, пише The Guardian.

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Комета, яку востаннє бачили прадавні люди ще за кам'яної доби 80 тисяч років тому, знову буде видно в нічному небі починаючи з 13 жовтня. Цього дня комета C/2023 A3 перебуватиме на найближчій відстані від Землі. Астрономи вважають, що комета буде настільки яскравою, що її можна буде побачити навіть неозброєним оком.

Комета C/2023 A3 Фото: space.com

За словами астронома Грегорі Брауна з Грінвічської королівської обсерваторії (Велика Британія), повний оберт навколо Сонця комета C/2023 A3 здійснює за 80 000 років. Але виявили цей крижаний об'єкт тільки на початку 2023 року. Комета має дуже витягнуту еліптичну орбіту і виникла в Хмарі Оорта, регіоні, який оточує Сонячну систему, де літають тисячі довгоперіодичних комет. Хмара Оорта являє собою, як вважається, своєрідну сферу, де залишилися крижані уламки від формування Сонячної системи.

Наприкінці вересня комета C/2023 A3 здійснила близький проліт повз Сонце, змогла пережити цю подію (іноді комети під впливом сонячного тепла розпадаються на частини) і тепер прямує до Землі.

Комета C/2023 A3 Фото: space.com

Передбачається, що комета має перебувати в найближчій точці від нашої планети під час свого повернення на околиці Сонячної системи 13 жовтня. Хоча зближення комети C/2023 A3 із Землею може відбутися вже 9 жовтня.

За словами Брауна, комета має бути досить яскравою для того, щоб її можна було побачити неозброєним оком. Хоча найкраще комету спостерігати за кілька днів або ж через кілька днів після її максимального зближення із Землею. Астроном пояснює, що в цьому випадку є шанс провести найкраще спостереження за крижаним об'єктом із далекого космосу.

Комета C/2023 A3 Фото: space.com

Браун каже, що комета C/2023 A3 може стати найяскравішою кометою в нічному небі серед собі подібних об'єктів за останні кілька десятиліть. Астроном каже, що вже зараз комета дуже яскрава і може стати ще яскравішою, хоча це складно спрогнозувати.

Комета C/2023 A3. Фотографію зроблено з борту Міжнародної космічної станції Фото: X (Twitter)

Під час підльоту до Сонця комета вже була видна в небі Землі й астрономи-аматори, а також астронавти на Міжнародній космічній станції могли не тільки її бачити, а й зробили кілька приголомшливих знімків яскравого об'єкта.

Комета C/2023 A3. Фотографію зроблено з борту Міжнародної космічної станції Фото: X (Twitter)

За словами Брауна, починаючи з 13 жовтня і, можливо, ще протягом тижня або більше комету можна буде спостерігати пізно ввечері, після заходу Сонця, якщо дивитися на захід у бік сузір'я Волопаса.

Найімовірніше, комету буде видно неозброєним оком як яскраву пляму на небі, але хвіст комети можна буде побачити тільки в бінокль або телескоп.

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