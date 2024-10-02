Як у Землі з'явився Місяць: нова теорія спростовує загальноприйняту версію (фото)

Вважається, що Місяць з'явився внаслідок гігантського удару по Землі приблизно 4,5 млрд років тому. Нова теорія свідчить, що все було не так.

Related video

Автори дослідження, опублікованого в журналі The Planetary Science Journal, пропонують нову версію того, як у Землі з'явився Місяць. Загальноприйнята теорія свідчить, що він виник внаслідок удару по нашій планеті 4,5 млрд років тому протопланетного об'єкта. Але вчені дійшли висновку, що насправді Місяць був захоплений гравітацією Землі, коли той пролітав повз неї у складі подвійної системи кам'янистих тіл, пише Universe Today.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Модель ударного формування є загальноприйнятою теорією, яка пояснює, звідки у Землі взявся Місяць. Вважається, що після гігантського удару по нашій планеті утворилося море уламків, які з часом об'єдналися у відомий нам природний супутник. Є безліч доказів, що підтверджують це, наприклад, склад Місяця, який дуже схожий на склад мантії Землі.

Аналіз зразків місячного ґрунту, доставлених астронавтами місій "Аполлон", показав схожий хімічний та ізотопний склад, який датувався 60 млн років після утворення Сонячної системи. Виходячи з цього, вчені 1984 року вирішили, що Місяць утворився саме внаслідок зіткнення Землі з протопланетою.

Вважається, що Місяць з'явився внаслідок гігантського удару по Землі приблизно 4,5 млрд років тому. Нова теорія свідчить, що все було не так Фото: NASA

Тепер же вчені представили нову версію того, як у Землі з'явився Місяць. Автори дослідження вважають, що Місяць був захоплений гравітацією Землі, коли він у складі подвійної системи кам'янистих тіл наблизився до нашої планети.

Учені кажуть, що якби Місяць утворився з уламків навколо Землі, то він мав би обертатися прямо над екватором нашої планети. Натомість орбіта Місяця не збігається з екватором Землі. Нова теорія припускає, що гравітація Землі розділила два об'єкти в подвійній системі, водночас Місяць залишився обертатися навколо планети, а інший кам'янистий об'єкт полетів далі в космос.

Вчені вказують на те, що подібний процес відбувався в інших місцях Сонячної системи. Наприклад, вважається, що найбільший супутник Нептуна, Тритон, був захоплений гравітацією крижаного гіганта. Вважається, що Тритон був об'єктом із пояса Койпера, який наблизився до Нептуна. За оцінками вчених, у поясі Койпера, який розташований за орбітою Нептуна, 10% кам'янистих об'єктів перебувають у парах. Місяць міг бути частиною такої ж пари.

Вважається, що найбільший супутник Нептуна, Тритон (на фото), був захоплений гравітацією крижаного гіганта Фото: NASA

Розрахунки вчених показують, що спочатку у Місяця була еліптична орбіта, але гравітація Землі змінила її. За тисячі років орбіта Місяця стала круговою і такою залишається і зараз. Спочатку гравітація Землі, як вважають вчені, притягувала Місяць ближче до планети, але зараз ми спостерігаємо зворотний ефект: наш супутник поступово віддаляється на 3 см на рік.

Розрахунки вчених показують, що така поведінка Місяця збігається з наслідками його захоплення гравітацією Землі. Водночас автори дослідження кажуть, що їхня теорія лише пояснює, як Місяць став обертатися навколо Землі, але не пояснює, як він сформувався.

Як уже писав Фокус, вчені закликають терміново летіти до Урану, адже супутники крижаної планети можуть бути населені. Дослідники вважають, що під поверхнею деяких супутників сьомої планети від Сонця знаходяться океани з рідкою водою, а в них можуть існувати позаземні форми життя.

Також Фокус писав про те, що астрономи вперше виявили планету, яка обертається навколо найближчої зірки, що є одинаком, тобто не перебуває у складі багатозіркової системи. Планета, як і Земля є кам'янистою, але дуже маленькою.