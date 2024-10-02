Учені закликають терміново летіти до Урану: супутники крижаної планети можуть бути населені (фото)

Дослідники вважають, що під поверхнею деяких супутників сьомої планети від Сонця знаходяться океани з рідкою водою, а в них можуть існувати позаземні форми життя.

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Останні два роки вчені наполягають на тому, щоб NASA або інші космічні агентства відправили дослідницьку місію до супутників Урана. Уже відомо, що деякі супутники Юпітера і Сатурна містять всередині океани з рідкою водою, де може існувати позаземне життя. Автори нової статті, опублікованої в журналі Astrobiology, вважають, що на деяких супутниках Урана також можуть бути океани і вони можуть бути населені. Позаземні форми життя можуть використовувати хімічні метаболічні реакції для виживання схожі на ті, які використовують деякі живі організми на дні океанів Землі. Автори також закликають терміново відправити космічний апарат до супутників Урана, щоб з'ясувати, чи придатні вони для життя, пише Space.

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За словами вчених, на деяких супутниках Урану виявлено явні ознаки підземних океанів з рідкої води, хімічний склад яких може сприяти розвитку життя. Якщо відправити туди космічний апарат, то можна буде з'ясувати, чи населені ці світи, а також дізнатися про механізми, які лежать в основі їхньої еволюції. Зокрема, потрібно з'ясувати, які механізми допомагають підтримувати тепло всередині дуже далеко розташованих від Сонця супутників Урана.

Вчені провели повторний аналіз даних, зібраних космічним апаратом "Вояджер-2", який пролетів повз Уран у 1986 році. Тоді було зібрано дані про п'ять найбільших супутників Урану: Аріель, Умбріель, Титанію, Оберон і Міранду.

Уран і його головні супутники на знімку космічного телескопа Вебб Фото: NASA

Дані були об'єднані з комп'ютерним моделюванням, яке враховувало розмір і щільність супутників. У результаті з'ясувалося, що Аріель, Умбріель, Титанія і Оберон можуть містити внутрішні океани з рідкої води, розташовані між ядром і крижаною поверхнею супутників.

Через те, що вони розташовані дуже далеко від Сонця, вода в рідкому вигляді всередині супутників не може перебувати довго в такому стані. Але вчені вважають, що підтримувати океани в рідкому вигляді допомагає внутрішнє тепло, отримане внаслідок розпаду радіоактивних хімічних елементів, зокрема калію, урану і торію, в надрах супутників.

За словами вчених, є докази того, що на Міранді та Аріелі в період від 100 млн до 1 млрд років тому відбувалася геологічна активність. Це і гравітаційний вплив Урану могли спровокувати внутрішнє нагрівання супутників.

Порівняльні розміри Урана і шести його найбільших супутників. Зліва направо: Пак, Міранда, Аріель, Умбріель, Титанія та Оберон Фото: NASA

На жаль, для супутників Урану той самий рівень нагріву, який підтримує внутрішнє тепло супутників Юпітера і Сатурна, просто неможливий, оскільки Уран не чинить такого ж гравітаційного впливу через свою меншу масу. Проте вчені вважають, що всередині супутників може бути достатньо тепла, щонайменше внаслідок геологічної активності та розпаду радіоактивних елементів.

За словами авторів статті, майбутня місія до супутників Урана зможе вивчити їхні внутрішні теплові умови, які відіграють величезну роль у функціонуванні життя, яким ми його знаємо.

На Землі одноклітинні організми можуть жити і розвиватися за температури до мінус 20 градусів Цельсія. Якщо температура нижча, то метаболічні процеси, які життя могло б використовувати для вилучення енергії з навколишнього середовища, стають набагато складнішими.

Порівняльні розміри і яскравість п'яти найбільших супутників Урана. Зліва направо: Міранда, Аріель, Умбріель, Титанія та Оберон Фото: NASA

На п'яти головних супутниках Урану температура варіюються від мінус 213 градусів Цельсія до мінус 193 градуси за Цельсієм, а це означає, що внутрішні температури повинні бути значно вищими, щоб ці світи були придатними для життя.

Також потрібно з'ясувати, наскільки солоними є підземні океани. Якщо вони занадто солоні, позаземні живі організми можуть не вижити там.

Через те, що потенційні форми життя на супутниках Урана не мають доступу до сонячної енергії, їм потрібне постійне джерело хімічної енергії. Живі організми на дні океанів Землі використовують форму хемосинтезу, за якої організми використовують енергію, що виділяється неорганічними хімічними реакціями, для виробництва їжі. Подібний процес може бути необхідний для життя глибоко всередині супутників Урана.

Також потрібно точно з'ясувати, чи є в підземних океанах будівельні блоки життя, тобто такі елементи, як вуглець, водень, азот, кисень, фосфор і сірка.

Як уже писав Фокус, столітня загадка розкрита, адже вчені вперше побачили, як рідкісний метал створює воду. Вперше вчені стали свідками об'єднання водню і кисню на атомному рівні для створення води за допомогою паладію.