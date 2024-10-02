Ученые призывают срочно лететь к Урану: спутники ледяной планеты могут быть обитаемы (фото)

Исследователи считают, что под поверхностью некоторых спутников седьмой планеты от Солнца находятся океаны с жидкой водой, а в них могут существовать внеземные формы жизни.

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Последние два года ученые настаивают на том, чтобы NASA или другие космические агентства отправили исследовательскую миссию к спутникам Урана. Уже известно, что некоторые спутники Юпитера и Сатурна содержат внутри океаны с жидкой водой, где может существовать внеземная жизнь. Авторы новой статьи, опубликованной в журнале Astrobiology, считают, что на некоторых спутниках Урана также могут быть океаны и они могут быть обитаемы. Внеземные формы жизни могут использовать химические метаболические реакции для выживания похожие на те, которые используют некоторые живые организмы на дне океанов Земли. Авторы также призывают срочно отправить космический аппарат к спутникам Урана, чтобы выяснить, пригодны ли они для жизни, пишет Space.

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По словам ученых, на некоторых спутниках Урана обнаружены явные признаки подземных океанов из жидкой воды, химический состав которых может способствовать развитию жизни. Если отправить туда космический аппарат, то можно будет выяснить обитаемы ли эти миры, а также узнать о механизмах, которые лежат в основе их эволюции. В частности, нужно выяснить, какие механизмы помогают поддерживать тепло внутри очень далеко расположенных от Солнца спутников Урана.

Ученые провели повторный анализ данных, собранных космическим аппаратом "Вояджер-2", который пролетел мимо Урана в 1986 году. Тогда были собраны данные о пяти самый больших спутниках Урана: Ариэле, Умбриэле, Титании, Обероне и Миранде.

Уран и его главные спутники на снимке космического телескопа Уэбб Фото: NASA

Данные были объединены с компьютерным моделированием, которое учитывало размер и плотность спутников. В результате выяснилось, что Ариэль, Умбриэль, Титания и Оберон могут содержать внутренние океаны из жидкой воды, расположенные между ядром и ледяной поверхностью спутников.

Из-за того, что они находятся очень далеко от Солнца, вода в жидком виде внутри спутников не может находится долго в таком состоянии. Но ученые считают, что поддерживать океаны в жидком виде помогает внутренне тепло, полученное в результате распада радиоактивных химических элементов, в частности калия, урана и тория, в недрах спутников.

По словам ученых, есть доказательства того, что на Миранде и Ариэле в период от 100 млн до 1 млрд лет назад происходила геологическая активность. Это и гравитационное влияние Урана могли спровоцировать внутренний нагрев спутников.

Сравнительные размеры Урана и шести его самых больших спутников. Слева направо: Пак, Миранда, Ариэль, Умбриэль, Титания и Оберон Фото: NASA

К сожалению, для спутников Урана, тот же уровень нагрева, который поддерживает внутренне тепло спутников Юпитера и Сатурна, просто невозможен, поскольку Уран не оказывает такого же гравитационного воздействия из-за своей меньшей массы. Тем не менее ученые считают, что внутри спутников может быть достаточно тепла, как минимум в результате геологической активности и распада радиоактивных элементов.

По словам авторов статьи, будущая миссия к спутникам Урана сможет изучить их внутренние тепловые условия, которые играют огромную роль в функционировании жизни, какой мы ее знаем.

На Земле одноклеточные организмы могут жить и развиваться при температуре до минус 20 градусов Цельсия. Если температура ниже, то метаболические процессы, которые жизнь могла бы использовать для извлечения энергии из окружающей среды, становятся намного сложнее.

Сравнительные размеры и яркость пяти самых крупных спутников Урана. Слева направо: Миранда, Ариэль, Умбриэль, Титания и Оберон Фото: NASA

На пяти главных спутниках Урана температура варьируются от минус 213 градусов Цельсия до минус 193 градуса по Цельсия, а это значит, что внутренние температуры должны быть значительно выше, чтобы эти миры были пригодными для жизни.

Также нужно выяснить, насколько солеными являются подземные океаны. Если они слишком соленые, внеземные живые организмы могут не выжить там.

Из-за того, что у потенциальных форм жизни на спутниках Урана нет доступа к солнечной энергии, им нужен постоянный источник химической энергии. Живые организмы на дне океанов Земли использует форму хемосинтеза, при которой организмы используют энергию, выделяемую неорганическими химическими реакциями, для производства пищи. Подобный процесс может быть необходим для жизни глубоко внутри спутников Урана.

Также нужно точно выяснить, есть ли в подземных океанах строительные блоки жизни, то есть такие элементы, как углерод, водород, азот, кислород, фосфор и сера.

Как уже писал Фокус, столетняя загадка раскрыта, ведь ученые впервые увидели, как редкий металл создает воду. Впервые ученые стали свидетелями объединения водорода и кислорода на атомном уровне для создания воды с помощью палладия.