NASA виявило нову комету: її можна побачити в жовтні, вона буде яскравішою за Венеру (фото)

Комета, яка поки що має назву A11bP7I, була виявлена всього кілька днів тому. Передбачається, що скоро вона буде одним із найяскравіших об'єктів на небі.

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Учені з NASA за допомогою системи спостереження за навколоземними астероїдами в п'ятницю, 27 вересня виявили новий об'єкт у космосі. Виявилося, що це раніше невідома комета, яка отримала тимчасову назву A11bP7I. Очікується, що наприкінці жовтня ця комета може стати одним із найяскравіших об'єктів на небі. Можливо, комета буде навіть яскравішою, ніж Венера, яку завжди добре видно і яка може змагатися за яскравістю з деякими зірками, пише IFLScience.

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Нова комета, яку виявили астрономи з NASA лише кілька днів тому, зараз наближається до Сонця. Уже 28 жовтня вона перебуватиме на найближчій відстані від нашої зірки. Цього дня, як припускають астрономи, A11bP7I може сяяти дуже яскраво, навіть яскравіше, ніж Венера, і її можна буде побачити не тільки перед сходом Сонця, а й, можливо, навіть у денні години.

Насправді немає жодних гарантій, що це станеться. Річ у тім, що A11bP7I є навколосонячною кометою. Це означає, що такі об'єкти під час обертання навколо Сонця і в найдальшій точці своєї орбіти, і в найближчій перебувають дуже близько до нашої зірки.

Нова комета, яку виявили астрономи з NASA всього кілька днів тому, зараз наближається до Сонця Фото: X (Twitter)

Коли комети наближаються до Сонця, вони нагріваються, виділяють газ і пил, які утворюють характерну хмару навколо ядра комети, відому, як кома. Вона відбиває сонячне світло. Чим більша кома, тим більша яскравість. Але навколосонячні комети стають особливо яскравими під час максимального зближення із Сонцем.

A11bP7I є навколосонячною кометою. Це означає, що такі об'єкти під час обертання навколо Сонця і в найдальшій точці своєї орбіти, і в найближчій перебувають дуже близько до нашої зірки Фото: X (Twitter)

За словами вчених, A11bP7I до навколосонячних комет групи Крейца, які виникли внаслідок розпаду гігантської комети, що колись близько підлетіла до Сонця. Комети цієї групи підлітають до нашої зірки на відстань у 50 00 км від поверхні Сонця. Тобто вони проходять через нижні шари сонячної атмосфери або корони. Більшість навколосонячних комет просто випаровуються в атмосфері Сонця, адже вони є крижаними об'єктами, які не витримують дуже високу температуру.

Тому можна тільки сподіватися на те, що комета A11bP7I не згорить і буде видна в нічному небі наприкінці жовтня.

Водночас інша, більш відома комета під назвою C/2023 A3, вже пережила близьку зустріч із Сонцем і вперше за 80 тисяч років буде видна із Землі неозброєним оком майже через 2 тижні, як уже писав Фокус.

Також Фокус писав про те, що нова теорія спростовує загальноприйняту версію щодо того, як у Землі з'явився Місяць. Вважається, що Місяць з'явився в результаті гігантського удару по Землі приблизно 4,5 млрд років тому. Нова теорія свідчить, що все було не так.