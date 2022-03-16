Зазирнути в минуле. Нові фото з Марса вказують на наявність осадових порід (фото)

Як зазначають вчені, вивчення осадових порід поблизу дуже пізнавальне, оскільки кожен із шарів містить запис довкілля Марса з плином часом.

Якщо ми щось і дізналися про Марс за останні 2-3 десятиліття завдяки різним марсоходам та орбітальним апаратам, то це те, що геологічна історія планети набагато складніша і різноманітніша, ніж вважали вчені спочатку, пише Universe Today.

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На нових знімках, зроблених камерою HiRISE на орбітальному апараті Mars Reconnaissance Orbiter, видно тріщини осадових порід усередині кратера Даніельсон. Осадові породи — надійна ознака того, що планета була активною. Тріщиноутворення та шаруватість свідчать про тривалу водну історію цього регіону.

Як зазначають вчені, вивчення осадових порід поблизу дуже цікаве і пізнавальне, оскільки кожен із шарів містить запис навколишнього середовища Марса з плином часом.

[ + – ] Осадові породи в кратері Даніельсон

До початку прямих спостережень Червону планету вважали вулканічною, де особливості поверхні зумовлені виверженнями лави та вулканічних відкладень.

"Оскільки осадові породи утворюються на поверхні планети, на відміну від вулканічних порід, що формуються глибоко всередині планети, це змінило наші уявлення про минуле Марса", — розповіли вчені.

Тепер, завдяки дослідженням поверхні такими марсоходами, як Curiosity і Perseverance, вчені дізналися, що Марс мав багату історію взаємодії між водою і поверхнею. Особливості поверхні свідчать про вивітрювання та рух через перенесення води.

[ + – ] Завдяки дослідженням поверхні такими марсоходами, як Curiosity і Perseverance, вчені дізналися, що Марс мав багату історію взаємодії між водою і поверхнею.

"Дивовижно товсті скупчення шаруватих порід сягають корінням у нойський період — найдавніші з них утворилися понад 4 мільярди років тому, що робить ці породи набагато старшими за всі осадові породи, що збереглися на Землі", — розповів учений Джон Гротцінгер з Каліфорнійського технологічного інституту.

Як зазначив вчений і дослідник HiRISE Коллін Дандас, ці фото з орбіти показують класичні приклади марсіанських осадових порід, де шари розташовані на стабільній відстані один від одного, утворюючи уступи.

"Точно невідомо, як утворилися ці породи, але регулярність шарів говорить про те, що процес повторювався багато разів. Це говорить про те, що шари не накопичувалися внаслідок випадкових подій", — підсумував Дандас.

Зараз шари осадових порід у кратері Езеро вивчає марсохід Perseverance. Вчені сподіваються, що з його допомогою зможуть отримати більше інформації про те, чому клімат Марса різко змінився в геологічній історії планети й чи існувало будь-коли життя на Червоній планеті.