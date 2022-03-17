Миссия выполнима и продлена. NASA поставило новые задачи перед Ingenuity на Марсе

Космический вертолет доказал свою эффективность и теперь сможет помочь NASA в достижении новых целей на Марсе.

Вертолет Ingenuity совершил над поверхностью марса уже 21 полет. С момента своего первого полета, который длился 39,1 секунд 19 апреля 2021 года, летальный аппарат пробыл в воздухе в сумме 38 минут и преодолел расстояние почти в 5 км. В NASA приняли решение продлить работу вертолета до сентября. Он будет надежной поддержкой марсохода Perseverance во время изучения дельты древней реки в кратере Езеро, а также ученые хотят проверить новые способности вертолета, которые помогут в создании следующего поколения подобных летальных аппаратов, сообщает SciTechDaily.

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"Еще год назад мы даже не знали, может ли управляемый с Земли летательный аппарат летать над поверхностью Марса. Но достижения этого вертолета явно войдут в историю космических исследований. И мы с нетерпением ждем новых полетов, и новых данных, которые получит вертолет", — говорит Томас Зурбухен, заместитель администратора Управления научных миссий NASA.

Новый полет Ingenuity запланирован на 19 марта 2022 года. Он должен провести разведку с воздуха дельты древней реки, чтобы предоставить новую информацию для марсохода Perseverance. Это путешествие будет длиной в примерно 350 м. По словам руководителей миссии, возможно аппарату потребуется еще два или три полета для получение необходимых данных.

Новый район полетов Ingenuity полностью отличается от относительно плоской местности, над которой он летал раньше. Дельта древней реки, шириной в несколько километров, возвышается более чем на 40 метров над дном кратера Езеро. Здесь много скал, наклонных поверхностей и огромных камней. Эта местность представляет опасность как для марсохода, так и для вертолета. Но, чтобы марсоход избежал трудностей при передвижении, ему необходимы данные с вертолета.

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В NASA считают, что новый район исследований на Марсе предоставит шанс сделать много геологических открытий. И, возможно, здесь марсоход сможет найти признаки древней микробной жизни. Кроме этого, вертолет Ingenuity сможет сфотографировать с высоты недоступную для марсохода местность, что также имеет важное научное значение.

Еще одной задачей вертолета будет определение благоприятной местности для осуществления посадки космических аппаратов, которые будут задействованы в программе Mars Sample Return. Эта прогрмма разрабатывается для отправки собранных марсоходом Perseverance образцов марсианской горной породы на Землю в 2031 году.

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"Новая миссии по исследованию дельты древней реки в кратере Езеро станет для команды Ingenuity самым большим испытанием с момента первого полета вертолета на Марсе. Чтобы повысить шансы на успех, мы модернизировали наше полетное программное обеспечение", — говорит Тедди Цанетос, руководитель группы Ingenuity в Лаборатории реактивного движения NASA.

Новое программное обеспечение позволит вертолету совершать меньше ошибок во время полетов и во время посадки. Ученые также сняли ограничение на высоту полета в 15 метров, что приведет к увеличению скорости передвижения аппарата в воздухе Марса. Также теперь вертолет сможет менять скорость полета, а также будет лучше реагировать на появление препятствий.

Напоминаем, что марсоход Perseverance собрал уже 8 образец горной породы на Красной планете и будет двигаться дальше для исследования дельты древней реки с целью найти следы микробной жизни на Марсе.

Фокус также писал о том, что орбитальный аппарат Mars Reconnaissance Orbiter сделал новые снимки поверхности Марса, которые позволят более подробно изучить осадочные породы на Красной планете.

Напоминаем, что ученые обнаружили на Марсе странную дыру. Сторонники теории заговора предположили, что ее оставили инопланетяне, но ученые развенчали этот миф и их объяснение оказалось более "приземленным".