"Буча": фильм, который ругали до выхода, оказался увлекательной драмой с харизматичным героем

Премьерный фильм "Буча" о герое-волонтере и полковнике ФСБ получил в Варшаве приз зрительских симпатий. Лента, несмотря на тяжелый фактаж, вызывает сильные позитивные эмоции.

История фильма "Буча" началась в сентябре 2022 года со скандала: увидев трейлер будущего фильма, Украинская Киноакадемия выступила с гневным письмом: нельзя так скоро снимать картину на эту болезненную тему. Однако об уровне вышедшей картины говорит тот факт, что в октябре 2024 на Варшавском фестивале она получила приз зрительских симпатий. Волонтера с казахским паспортом великолепно сыграл польский актер Цезарий Лукашевич. Не уступил ему по убедительности и антагонист ленты – полковник ФСБ, в роли которого занят Вячеслав Довженко. Авторы фильма, сгладив наиболее болезненные подробности бучанской трагедии, получили на выходе увлекательное и напряженное кино, которое смотрится на одном дыхании.

В основу фильма положена реальная история литовского еврея с казахскими корнями Константина Гудаускаса, который вывез из оккупированных россиянами Бучи, Гостомеля, Ирпеня, Ворзеля — 203 человека, включая выдающегося композитора Игоря Поклада с семьей. Единственной защитой волонтера был паспорт гражданина Казахстана. Константин был правозащитником и журналистом, который предал огласке факты о фальсификации президентских выборов в Казахстане. Из родной страны местные власти его выдворили, проиграв несколько судов. В 2019 году активист переехал в Украину, попросив политического убежища.

Все у него тут наладилось. Он купил квартиру в Буче. Но тут случилось вторжение РФ, которое он видел своими глазами уже в 4.40 утра 24 февраля 2022 года из своего панорамного окна: оттуда просматривалось все, что творилось в направлении гостомельского аэропорта.

Не супермен

Режиссер Станислав Тиунов и сценарист Александр Щур нашли в своем фильме отличный баланс художественного и документального. Польский актер Цезарий Лукашевич мастерски передавал все чувства главного героя – в ленте много крупных планов. Актер точно воспроизвел весь спектр эмоций своего персонажа: шок, сомнения, страх и радость — если удавалось кого-то вытащить из зоны оккупации. Он не показан суперменом. Напротив, мы видим массу колебаний главного героя. Когда ему поступило по телефону первое предложение от некоей Гайде вывести из Бучи семью с детьми украинского разведчика – он отказался. Однако вскоре решился помочь.

Волонтер Костя в роли которого снялся польский актер Цезарий Лукашевич

Главный герой постоянно сомневается в себе. Он чувствителен, но находчив: к примеру, вовремя своей первой эвакуации он договорился с детьми, что побудет их "папой" и они должны знать его имя – Костя. Это "знание" было решающим на российском блокпосте.

Напряжение в фильме начинает возрастать с каждой ходкой Гудаускаса в зону оккупации. Мы видим интеллигентного человека, который пытается в аду сохранить спокойствие, что дается ему непросто. Это ощущение реального пекла "подогревается" множеством достоверных деталей: сценарий основан помимо рассказов самого Гудаускаса, на консультациях ГУР Министерства обороны Украины.

Полковник-палач

Параллельно с волонтерской работой мы видим бурную деятельность некоего полковника ФСБ, которого играет Вячеслав Довженко – по зачистке оккупированной территории – это вторая сюжетная линия. У полковника со своим отрядом немало сведений об украинских военных – оккупанты делают обход. Разговаривает ФСБ-шник подчеркнуто вежливо, что не мешает ему тут же выстрелить в лоб подростку, вся вина которого заключалась в том, что его отец – украинский офицер.

Весь фильм два главных героя, спасатель и палач, двигаются навстречу друг другу.

Полковник ФСБ в исполнении Вячеслава Довженко

Третья линия – жители Бучи. Две женщины: молодая и в возрасте. Молодую водят российские оккупанты на "допросы", где насилуют. В ленте авторы убрали одну подробность: в реальности эта была не девушка, а девочка — ребенок. Об этом говорит в интервью сам Константин Гудаускас.

Казахстанец на войне в Украине: интервью с Константином Гудаускасом

Как вы понимаете, фильм с такими душераздирающими подробностями невозможно было бы выпустить на широкий экран. И в ленте, практически, нет натуралистических сцен – хотя все понятно.

Колоритна из местных жителей – восьмидесятилетняя бабушка Тая, которая являлась наводчиком и собирателем информации о враге для ВСУ. Константин с ней непременно здоровался, как бывал в Буче, получая сведения о текущем вооружении и численном составе оккупантов. В ленте эта бабуля показана не без юмора.

Четвертая линия – бедственное положение семьи знаменитого композитора Игоря Поклада, ютившейся в подвале. Показана его роскошная квартира в Ворзлеле, где множество афиш и фотографий маэстро со звездами – в том числе российскими. Рояль. Вскоре тут поселится главный антагонист фильма со свитой.

Пятая линия – противопоставление российских и украинских солдат. Первые мародерствуют, убивают без повода гражданских, пьют. Показаны отдельно азиаты и чеченцы. Своя специфика у представителей каждой национальности, которая проявлялась при общении с ними главного героя.

Украинского солдата на блокпосте, постоянно контактирующего с Гудаускасом, играет обаятельный актер Александр Печерица – от него прямо веет сердечным теплом.

И последняя – шестая линия – 20-летнего волонтера Дмитрия (Никон Федотов), являющегося знакомым Константина, напросившегося помогать ему в эвакуациях. Постепенно выясняется, что у них очень доверительные отношения, словно у отца с сыном, потому что Дима – из детдома.

Авторы грамотно дозируют информацию, чтобы портреты основных действующих лиц проявлялись по ходу действия. И тут, надо отметить, что и операторская работа в фильме на высоком уровне: персонажей и действия мы видим из неожиданных ракурсов, в том числе с дронов, что дает объемное видение зрителям.

Минусы ленты.

Несколько упрощенная художественная сторона ленты. Прямые метафоры. Но ты прощаешь авторам эту наивность, понимая, что художественная канва ленты рождалась буквально из гущи только что случившихся реальных событий. Однако авторы не скатились в документальность, а, повторюсь, сняли сбалансированный с художественной точки зрения фильм. В чем это выражается?

Плюсы.

Главное достоинство ленты – это превращение главного персонажа: из неуверенного в себе и не очень-то смелого человека – в настоящего героя. И все это происходит без пафоса. Волонтер ошибается, но исправляет ошибки и даже извиняется. Красок в его характер добавляют диалоги Константина с Богом – в безнадежных вроде бы ситуациях. Цезарий Лукашевич проявил себя в этой роли, как тонкий актер, умеющий передать постепенную трансформацию персонажа.

Что касается полковника ФСБ – идейного садиста, то его Вячеслав Довженко сыграл тоже убедительно. Каждое появление этого типа на экране – напрягает. Хорошо показан на фоне пыток и убийств его особый эстетизм – это любовь к дорогим сигаретам и вещам, умение играть на фортепьяно.

Лично мне ближе к финалу не хватило в полковнике изменений. Он же не машина и не робот-терминатор. Заключительная сцена в его доме – не слишком интересная: персонаж все тот же. Неужели то, что испытал и увидел этот палач в Украине (в том числе в картине показан один подвиг украинского воина) никак не повлияло на него?

Однако кульминационная встреча и диалог протагониста и антагониста – не разочаровывает. Волонтер настолько "сдружился" со смертью, что это произвело впечатление даже на полковника.

В общем, получился захватывающий фильм: рекомендую. Но не советую при этом, как мои соседи по залу, запасаться слишком большим количеством попкорна – на таком сеансе не очень естся.

Эта вторая военная картина, где герой не выдуман, а прямо взят из жизни, как в фильме "Снайпер. Белый ворон"(2022), где прототипом учителя математики и снайпера Вороненко – послужил реальный человек – Николай Воронин. И в одном и в другом случае авторам удалось сделать крепкое, интересное кино в центре которого мощный, харизматический герой, меняющий ход событий повествования.