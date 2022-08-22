"Снайперов никто не любит". Реальная история мести учителя, ушедшего на войну с Россией

Рецензия Фокуса на военный боевик "Снайпер. Белый воин", премьера которого состоится в День Независимости. В основу фильма положена настоящая история учителя Николая Воронина.

В основу премьерного украинского боевика "Снайпер. Белый ворон" (с бюджетом 30 млн. грн.) положена реальная история снайпера Николая Воронина. В фильме желание отомстить заставило пацифиста, учителя математики Вороненко (так зовут героя в фильме) превратится в опытного снайпера с позывным "Ворон" — настоящей грозой для российских оккупантов. Динамичный фильм снят с размахом и всеми современными технологическими новинками. "Ворон" — религиозный боец, он молится перед каждым своим выстрелом, разящим врага и олицетворяет дух родной земли, вставший на защиту Родины. Фокус делится впечатлениями о прототипе главного героя, который был на закрытой премьере и от самой картины.

Организаторы сразу огорошили на брифинге в кинотеатре "Оскар" в "Гулливере" после премьеры нашего военного боевика про снайпера с позывным "Ворон", объявив со сцены: "А теперь вы встретитесь с прототипом главного героя – это Николай Воронин". Представьте, что после премьеры "Рэмбо. Первая кровь" вам говорят: "А сейчас на сцену поднимется сам Рэмбо". И выходит какой-то мужик. Не актер, который его играл, а оригинал. Собственной персоной. Зрители были в шоке.

Прототип главного героя

На сцену поднялся, крепко скроенный мужчина среднего роста лет сорока в военной форме. У него была располагающая улыбка и небольшая небритость на лице. Он ответил, что его жену не убивали, как в фильме. Но погибло немало его близких людей.

Позднее оказалось, что личность Николая Воронина довольно известна. С ним в медиа были десятки интервью, в том числе и в Фокусе.

[ + – ] Николай Воронин разговаривает с корреспондентом Фокуса

У него были сначала пропутинские убеждения, потом стали проукраинские. Николай был фанатом российского писателя и эколога Владимира Мегре ("Звенящие кедры России"), пацифистом и экопосленцем под Горловкой, где жил в Норе (сам вырыл и оборудовал землянку) с третьей женой – питался ягодами. До этого были две супруги и двое сыновей. В Киево-Могилянке он получил три специальности. Преподавал математику в Горловке — в транспортном ПТУ, где были трудные подростки. Двадцать лет назад у него были хирургические операции по удалению раковой опухоли в почке, откуда пошли метастазы в печень. Оранжевую революции Воронин не принял, но поехал после выздоровления от рака в Чернобыльскую (!) зону. В 2014 году отправился в Горловку, чтобы поддержать пророссийские митинги, но увидел на них криминальный сброд и военных российских инструкторов, которые учили бить в палкой в горло. "Зачем? Это же люди? Так же можно убить? – со знанием дела спросил Николай, потому, что был инструктором по айкидо. — "Потому, что это не люди, а враги". Тогда он пошел на проукраинский митинг, где встретил людей в вышиванках, с воздушными шариками, с детьми, которые молились и – принял их сторону. "Три дня я был сепаром", — любит он повторять. Потом записался в батальон "Донбасс", так как его не воспринял серьезно "Правый сектор". Затем попал в десантники. Стал донецким "киборгом". Но он и их сумел достать – сослуживцы у Николая отобрали мобильный телефон, чтобы он не сливал в фейсбук фото их позиций: Николай щедро "иллюстрировал" свои рассказы о боях за аэропорт снимками в соцсетях. Проявляя свой упертый характер, Николай в ответ пять дней продержался в одиночку на третьем этаже Донецкого аэропорта, имитируя там оборону нескольких человек. Он один – и есть несколько человек сразу.

В 2015 он привез трофейное рабочее табло из Донецкого аэропорта – в Бориспольский. Там же, в Бориспольском аэропорту в 2019 он голодал против еще кандидата Зеленского – будущий президент ему не нравился резкими высказываниями.

Да я забыл сказать, что он еще писатель и бард – и с концертами под гитару объездил в свое время Украину, Россию, Белоруссию, Литву. Но выступал в не совсем обычных местах: в детских домах, местах лишения свободы, на улицах, в электричках… Его киевские друзья из Канады так охарактеризовали этого уроженца Херсонщины: "Он человек без крыши и без границ, может сделать все что угодно, и от него всего можно ожидать".

Как вы поняли, биографии Николая хватит на десять фильмов. Но в это не сразу "въехал" режиссер-дебютант Марьян Бушан. Когда в его поле зрения в соцсетях попал Воронин, он решил, конечно, снять фильм о нем. Однако после того как Бушан несколько раз встретился с Ворониным, режиссер сообразил, что неспособен "объять необъятное".

В релизе фильма "Снайпер. Белый ворон" есть его комментарий: "С 2014 года я был в поисках военной истории о добровольце, который стал на защиту Украины в борьбе с российскими захватчиками. Наткнулся на историю Николая Воронина – эко-поселенца из Горловки, что на Донбассе, который стал снайпером. Сначала я предложил Николаю снять фильм, основанный на его истории: мы много раз виделись, он читал сценарий, добавлял комментарии – и впоследствии я решил отказаться от фильма-биографии и сделать жанровое кино. Так в сценарии постепенно появлялись события, которых не было в реальности, но которые могли бы существовать в реалиях войны на Донбассе".

В написании сценария участвовал не только Бушан и Воронин. Редактировала их труд известная скрипт-доктор, гуру мирового сценарного искусства американка Линда Сегер. За ее плечами – более 2000 сценарных консультаций. Поэтому, если говорить о связи биографии Воронина и главного героя ленты — Вороненко, то здесь все значительно упрощено, зато получился хлесткий, четкий, динамичный фильм – с внятной стержневой линией.

О чем фильм "Снайпер. Белый ворон"

Итак, по сюжету есть некий симпатичный Николай Вороненко – учитель математики (актер Павел Алдошин). Пацифист и эко-поселенец, живет в Норе на хуторке, на отшибе. Внутри землянки изобретенная им динамо-машина, ветряки. С некоторой долей брезгливости – к чудакам даже приезжало телевидение.

В школе у Николая конфликт с трудным подростком – хулиганом Иваном: тот вместо ответа на математическую задачу – член на доске нарисовал (Фокусу Воронин сказал, что в реальности этот горе-ученик помочился под парту).

[ + – ] Вороненко с женой возле Норы. Перед домом виден знак пацифизма

На Вороненко нелепая вязаная кофта. Ездит – на ярком желтом велосипеде. В общем – местная белая ворона.

[ + – ] Учитель математики в кофте а ля хиппи

Однажды по телеку в школе он видит новости о том, что российские войска оккупировали Крым и идет обострение на Донбассе. Он резко хватает велик и уже возле Норы вступает в драку с двумя российских военными, пристающими к жене (Марина Кошкина). Супруга с камнем кидается на броневик и гибнет от вражеских пуль – все это можно видеть в ролике. Нора горит.

Николай попадает в ВСУ с жаждой мести. Он сумеет переломать саркастическое отношение к нему, как ботану, и постепенно заслужит авторитет, как снайпер.

[ + – ] Главный герой просит взять его в Школу снайперов

Перед каждым выстрелом он молится: "Направ мою руку, Боже, хай знищить усе вороже" — что тоже можно видеть в трейлере. Он – религиозный снайпер. И считает, что им движет Провидение. Это все реальные черты характера Воронина.

[ + – ] Маскировка снайперов

Не будем рассказывать военные приключения снайпера, но фильм эффектно заканчивается:

Ворон зимой лежит в камуфляже, глядя в прицел, идет слабый снежок, надпись на экране: "24 февраля РФ перешли границу Украину".

[ + – ] Враг попадает в засаду

Минусы картины

Немало штампов. Раз россияне – значит на броневике с гармошкой. Да они скорее бы рэп Моргенштерна слушали.

Вряд ли бы чья угодно жена бросалась после избиения ее вместе с мужем — с камнем на автоматы бандитов, когда подонки уже просто собрались убраться восвояси. Чтобы, что? Чтобы погибнуть от пули и доказать, что те – гниды?

Традиционно уже для украинского патриотического кино – все хорошие разговаривают на украинском языке, все плохие – на русском.

Ярко выведен главный герой, но все остальные персонажи ленты показаны пунктирно. Потенциал таких мощных украинских звезд как Марина Кошкина ("С завязанными глазами") и Роман Ясиновский ("Киборги") едва раскрыт.

Но плюсов у фильма гораздо больше

Красивейшие панорамные съемки: сочные, яркие, захватывающие. Показаны чудеса маскировки: снайперы одного цвета с полями пшеницы, лугами, лесами, с бежево-желтыми листьями. Российские снайперы тоже, разумеется, маскировались, но – под свалку. Их снайпер жаловался: "Здесь воняет". Тем не менее, и это снято виртуозно.

Отлично сыграл командира снайперской группы, наставника и учителя Вороненко – актер Андрей Мостренко. Его персонаж мужественный, прямой, порядочный. В истории его отношений с Вороном – есть настоящий драматизм. Прекрасно справился с главной ролью актер Павел Алдошин (он кстати, полученные военные навыки на съемках использует по прямому назначению – сражается сейчас в рядах ВСУ).

Выделим такой эпизод. Ворон обращает внимание на снимок семьи командира.

- На фото – твоя семья? – осторожно спрашивает Николай.

- Да.

Командир увидел у Ворона фигурку ангела, которую перед смертью подарила Николаю жена.

- Оберег? – спросил командир.

- Это – моя семья.

Этот щемящий ответ, напомнил диалог из культовой советской криминальной комедии "Джентльмены удачи" (1971).

Когда вор-рецидивист Хмырь увидел в окно девушку, занимающуюся фигурным катанием, он заметил, что часто с женой на воле ходил на выступления по фигурному катанию.

- А где твоя жена? Умерла? – участливо спросил директор детсада Трошкин, который выдавал себя главаря банды.

- Я – умер, – ответил Хмырь после паузы.

К заслугам "Белого ворона" можно отнести то, что главный герой, в силу своей трансформации из пацифиста и эко-поселенца в снайпера – становится ближе к финалу ленты олицетворением духа родной земли. Его нелепая вязаная учительская кофта а ля хиппи – превратилась в маскировочную снайперскую накидку – классная деталь.

Отметим великолепную работу оператора Константина Пономарева. Точен и саундтрек фильма: от лирических нот – до напряженных мелодий, сопровождавших боевые поединки снайперов. У режиссера Марьяна Бушана полнометражный дебют получился качественным, зрелищным, своевременным.

[ + – ] Финальные кадры ленты. Ворон 24 февраля 2022 - на страже Родины

Явно напрашивается продолжение "Белый ворон – 2" — приключения Вороненко уже после 24 февраля 2022.