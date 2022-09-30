Скандал вокруг "Бучи". Почему Киноакадемия против съемок фильма о зверствах россиян под Киевом

В Киеве на днях представили трейлер художественного фильма-драмы "Буча". Актер, сыгравший Серпня в "Киборгах", тут в роли российского карателя. Вокруг съемок фильма сразу разгорелся скандал. Журналист Фокуса разбирался, чем недовольны кинематографисты.

Related video

На днях состоялась премьера трейлера художественного фильма "Буча", рассказывающего о трагических событиях, произошедших на оккупированных РФ территориях – в Буче, Ирпене, Гостомеле и Ворзеле.

В основе сценария – реальная история о том, как 203 местных жителя спас гражданин Казахстана, получивший политическое убежище в Украине – волонтер Константин Гудаускас. Убежище он получил после того, как обнародовал информацию о фальсификациях на выборах президента Казахстана.

Константин Гудаускас жил в Буче. С началом российского вторжения, благодаря своему паспорту с гражданством Казахстана, он имел возможность проезжать на оккупированную россиянами территорию и вывозить мирных жителей, рискуя своей жизнью.

"Риск всегда был. Одна из таких историй – это когда мы выехали на конвой, и они открыли по нам огонь. Это было в Ворзеле. Они положили нас на землю, направили дуло в голову. Я был готов к тому, чтобы умереть, когда ехал. Он выстрелил над головой и ушел. Сказал, живи", – приводятся в релизе слова прототипа главного положительного героя фильма.

Важно

Бегство из Гостомеля: город, который изменился до неузнаваемости

После освобождения Киевской области о Константине Гудаускасе рассказали французское издание Le Monde, телеканал France 24, британский телеканал ITV news. Украинские режиссеры и сценаристы также обратили на него внимание и решили экранизировать эти события.

"О том, что происходило на оккупированных территориях, о геноциде украинской нации должен узнать весь мир", – считает сам Гудаускас.

"Люди во Франции, Германии и Италии не до конца понимают, что у нас здесь происходит. Поэтому основная идея – показать тот кошмар, который совершила РФ, и героизм людей, которые этому противостояли", – вторит ему режиссер фильма "Буча" Станислав Тиунов. То есть, это история, в первую очередь, о спасителе-волонтере.

Презентация в столице прошла с размахом, на ней присутствовали множество звезд: рок-музыкант Андрей Хлывнюк ("Бумбокс") , режиссер Семен Горов, актеры Ольга Сумская, Виталий Борисюк, Андрей Джеджула, "квартальцы" Валерий Жидков и Степан Казанин, оперная певица Елена Гребенюк, телеведущий Алексей Суханов. Финансировали фильм, в основном, американцы.

"Я знаю, что нет государственной поддержки. Мне бы хотелось просто обратиться к нашим руководителям, которые в принципе могли бы, и должны поддержать такую тему", – высказалась Ольга Сумская в комментарии "5 каналу" на премьере трейлера.

Первые эпизоды уже сняты, но основной съемочный процесс запланирован на декабрь 2022 и январь 2023. Премьера – на годовщину трагедии. Из вышесказанного понятно, что цель проекта – максимально привлечь внимание мира к трагическим событиям в Буче.

[ + – ] Постер фильма "Буча"

Однако после презентации "Бучи" с резким заявлением о несвоевременности подобного художественного воплощения выступила Украинская Киноакадемия: "Тема событий войны России против Украины нуждается в максимально деликатном подходе, — говорится в заявлении. — Изображение трагических событий в игровых фильмах в то время, пока идет война, влечет за собой риск конъюнктурного использования трагедии, что мы считаем неприемлемым". То есть, авторов обвиняют в конъюнктуре.

"Проводить сейчас в местах непосредственных трагических событий съемки игровых фильмов с применением тяжелой военной техники, пиротехники, с использованием формы российских военных и содержащих насилие событий — это напоминание о событиях пережившим насилие, и может произойти ретравматизация жертв этих событий", – указывают авторы обращения.

Украинская Киноакадемия – объединение кинопрофессионалов, основанное в 2017 году. Среди членов ее правления – Филипп Ильенко (председатель), продюсер Денис Иванов и т.д. Под ее эгидой вручается национальная кинопремия "Золотая дзига".

По иронии судьбы, одну из главный ролей, а именно – российского палача-оккупанта играет в "Буче" актер Вячеслав Довженко, который получил как раз из рук этой Киноакадемии в 2018 году престижную награду "Золотая Дзига" за роль киборга-националиста Серпня.

Важно

Писатель-солдат Павел Белянский (Паштет): "Чем больше отгородимся от России, тем быстрее победим"

В ленте "Буча" Вячеслав Довженко играет главную отрицательную роль – российского командира-палача. Судя по ролику, получается она у него так же выразительно. Значит, этот талантливый актер посчитал важным для себя сняться в роли оккупанта-карателя. Почему? В интервью в 2018 году Вячеслав мне говорил: "Война – это территория абсолютного зла". Тогда он сыграл украинского героя, который с этим злом боролся.

"Удовольствие от своей работы бойцы не получают", — говорил Довженко о героях фильма "Киборги". Сейчас он сыграл фанатика-изувера, являющегося буквально олицетворением зла этой войны. Его герой в ролике выступает перед бучанами с такими словами: "В 1991 году кучка предателей ради власти развалила великую империю….Мы спасем эту страну. Выбора нет: либо мы, либо они. А кто не согласен, что ж…" Он вытаскивает пистолет и стреляет в головы украинским солдатам, стоящим на коленях со связанными руками. На глазах детей, стариков и женщин. "Успокойтесь, вы все нормальные, а это – грязь. Мы здесь, чтобы очистить вас от грязи".

Насколько мне известно – это реальные слова одного из оккупантов.

Вячеслав Довженко – убедителен и в этой роли. Его персонаж вызывает отвращение. Не думаю, что таких антигероев играть просто. И тем более, я не вижу в этом ничего конъюнктурного.

[ + – ] Вячеслав Довженко на презентации фильма "Буча"

Кстати, пять лет назад тоже самое говорили о "Киборгах": мол, на осмысление событий, связанных с обороной Донецкого аэропорта нужно несколько лет, чтобы все понять. "Я уже все понял", — возражал тогда режиссер проекта Ахтем Сейтаблаев. Он и сценаристка картины Наталья Ворожбит не стали ждать и – результат получился отличным, что подтвердила сама Киноакадемия.

Возможно, и здесь все выйдет – ролик сильный. В нем есть и главный положительный герой – тот самый волонтер из Казахстана, который вывозит из Бучи мирных людей.

Киноакадемия инициировала две публичные дискуссии на эту тему – первая состоится 2 октября в 19.00 в рамках Кинофестиваля Kharkiv Meet Docs. А также запланирована панельная дискуссия с режиссерами и критиками во время Киевской недели критики, 20-26 октября. Они приглашают коллег и журналистов присоединиться к этим обсуждениям.

Имеют право. Хотя на моей памяти это впервые, когда одни кинематографисты нашли частные деньги под свой проект и начали снимать, а другие – собрались устроить дискуссию: почему это плохо. И что теперь, от того, что кому-то это не нравится – нужно прекратить съемки? Вернуть деньги инвесторам и т.д.? Пока этот вопрос – без ответа.

Кстати, это не первая художественная съемка на тему трагедии в Буче: в июне 2022 года были съемки фильма "День, когда я встретил Спайдермена" – о волонтерке из Бучи. Почему эта съемка не вызвала неудовольствия Киноакадемии, а только проект "Буча" – неизвестно.