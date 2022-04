Геноцид, різанина та жах: кадри з Бучі облетіли обкладинки головних світових газет (фото)

Найбільші світові ЗМІ вийшли в тираж із кадрами загиблих у Бучі та не посоромилися назвати те, що сталося "воєнними злочинами Володимира Путіна".

Найбільші світові газети у понеділок зранку вийшли в тираж із кадрами з Бучі Київської області. Після відходу російських військових із міста розкрилися злочини та масові вбивства мирних громадян російськими солдатами під час окупації. Світові ЗМІ не залишилися осторонь того, що сталося, й активно висвітлюють події. Криваві події потрапили на обкладинку газет "Daily Mirror", "i", "Metro", "The New York Times", "The Guardian", "Daily Express" та інших авторитетних видань.

Газета "Daily Mirror" назвала вбивства мешканців Бучі геноцидом і розмістила на обкладинці один із кадрів з убитими людьми на вулиці міста. Таблоїд додав коментар міністра закордонних справ України про те, що Володимир Путін гірший, ніж "Ісламська держава".

Журналісти британської газети "i" назвали злочини російської армії "різаниною невинних" і також поставили на обкладинку кадр наслідків боїв у Бучі.

Найтиражніша друкована газета Британії "Metro" вийшла із заголовком "Ганьба воєнних злочинів Путіна" і розмістила російського президента на головну сторінку, додавши туди фото із загиблим у Бучі.

Щоденна американська газета "The New York Times" вийшла із заголовком "Україна звинувачує російських солдат у звірствах" і показала кадр братської могили у місті.

Британська газета "The Gurdian" вийшла із заголовком на головній сторінці "Жах у Бучі: Росію звинувачують у тортурах і розправах над мирними жителями".

"Daily Express": Путін заплатить за "огидні" воєнні злочини, обіцяє прем'єр-міністр. Газета процитувала Бориса Джонсона та розповіла про події у Бучі без фото на обкладинці.

Нагадаємо, 3 квітня розкрилися злочини російських військових за час окупації Бучі. Коли українська армія зайшла до міста, то виявилося, що російські солдати масово вбивали мирних жителів. У братську могилу на території місцевої церкви було поховано майже 300 людей, крім того тіла померлих лежали на вулицях. Мер міста Анатолій Федорук розповів, що загарбники пов'язували їм руки та стріляли у потилицю.

Глава МЗС Великобританії Елізабет Трасс шокована подіями, що відбуваються в місті, а президент Європейської ради Шарль Мішель назвав дії військових Росії "Бучанською різаниною". Він також анонсував подальші санкції проти РФ.

Володимир Зеленський різко відреагував на події та заявив, що цього могло б не статися. За його словами, 14 років тому на саміті НАТО в Бухаресті був шанс, щоб Росія не прийшла. Однак тепер ворожі війська в Україні є злочинами в Бучі. Російське Міноборони заперечує свою провину в знищенні мирних громадян і назвало це провокацією.