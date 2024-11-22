Як не втратити субсидію: про які зміни треба повідомляти Пенсійний фонд

Серед обставин, про які варто повідомити ПФУ, — здійснення одноразової покупки на суму понад 50 тисяч грн, перебування одного з членів домогосподарства за межами України понад 60 днів.

Отримувачі житлових субсидій мають обов’язок повідомляти органи Пенсійного фонду України про всі обставини, які впливають на право отримання субсидії. Зробити це необхідно протягом 30 днів після виникнення таких змін. Про це нагадали у ПФУ, посилаючись на пункт 90 положення про призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів №848 від 21 жовтня 1995 року.

Скасування субсидій — обставини, про які варто повідомити ПФУ

Серед причин, які необхідно обов’язково повідомляти:

Зміни у складі зареєстрованих у житловому приміщенні членів домогосподарства, їхньому соціальному статусі, а також у складі сім’ї членів домогосподарства.

Зміни переліку отримуваних житлово-комунальних послуг або умов їх надання.

Зміна управителя, виконавця комунальних послуг або створення об'єднання співвласників багатоквартирного будинку.

Перебування за кордоном члена домогосподарства чи його родича сукупно понад 60 днів.

Здійснення одноразової покупки чи набуття права власності на майно вартістю понад 50 000 грн.

Набуття права власності на транспортний засіб (крім мопеда або причепа).

Проведення операцій із купівлі іноземної валюти чи банківських металів на суму понад 50 000 грн (враховуються всі операції протягом 12 місяців).

Отримання одноразового доходу, що перевищує 25 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (крім цільової благодійної допомоги, страхових виплат, спадщини у вигляді нерухомості, грантів або стипендій).

Відкриття депозитного рахунку або придбання облігацій внутрішньої державної позики на суму понад 100 000 грн.

Виникнення обставин, що призводять до втрати права на субсидію для понаднормової площі житла (наприклад, зміна складу домогосподарства чи джерел доходів).

Повідомити про зміни можна через електронний портал ПФУ або особисто.

У Дніпропетровській, Волинській, Житомирській, Донецькій, Луганській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській, Київській областях і Києві отримувачі субсидій мають поінформувати про перебування за кордоном понад 60 днів члена сім'ї протягом місяця після завершення воєнного стану.

Нагадаємо, в Україні автоматично перерахували розміри субсидій на опалювальний сезон. Заяву на її отримання субсидії можна подати через інтернет, поштою або особисто в сервісних центрах.

В Україні можна отримати субсидію за наявності заборгованості з житлово-комунальних послуг. Сума боргу не повинна перевищувати 680 гривень.