Субсидії на комуналку: чи можна отримати допомогу, якщо є борги

Загальна сума заборгованості на момент подання заяви на субсидію не повинна перевищувати 680 грн.

Українське законодавство допускає можливість отримання житлової субсидії, навіть за наявності заборгованості з житлово-комунальних послуг, якщо дотримано певних умов. Про це розповіли в Пенсійному фонді України (ПФУ).

Фахівці Пенсійного фонду наголошують, що право на отримання субсидії зберігається для домогосподарств, у яких прострочення з оплати комунальних послуг або витрат на управління багатоквартирним будинком, що виникло за останні три роки, становить не більше трьох місяців. При цьому загальна сума заборгованості на момент подання заяви на субсидію не повинна перевищувати 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що еквівалентно 680 гривням.

Для отримання допомоги при більших сумах і термінах необхідно укласти договір на реструктуризацію боргу. Це процес перегляду умов заборгованості, у межах якого боржник і компанія узгоджують відтермінування платежів і затверджують графік їхнього погашення.

Субсидію призначають протягом двох місяців із початку опалювального або неопалювального сезону, за умови документального підтвердження сплати боргу, укладення угоди про реструктуризацію або якщо заборгованість оскаржується в суді (за наявності ухвали про відкриття провадження у справі).

Якщо підтвердження відсутності боргу отримано після двомісячного терміну від початку сезону, субсидію призначають із місяця, наступного за тим, у якому до відділення ПФУ надійшло відповідне підтвердження.

Для з'ясування причин виникнення заборгованості з оплати комунальних послуг або порядку її погашення слід звертатися до підприємств-постачальників послуг, які ведуть облік боргів. У листопаді громадяни можуть подати заяву на отримання субсидії на опалювальний сезон до Пенсійного фонду України в таких випадках:

у разі подання документів на субсидії вперше;

у разі відмови в призначенні допомоги на неопалювальний період, оскільки є борг, відсутні доходи;

у разі відмови від субсидії та переходу на пільги з оплати комунальних послуг влітку, а зараз є бажання отримати субсидію;

у разі якщо відбулися зміни у складі зареєстрованих осіб або в соціальному стані.

Якщо громадянин подасть заяву на субсидію до 30 листопада цього року, допомога буде призначена з жовтня 2024 року. Під час розрахунку субсидії з початку опалювального сезону враховуватимуться доходи домогосподарства за перший і другий квартали поточного року. У разі звернення пенсіонера дохід від пенсії буде взято в розмірі пенсії, нарахованої за серпень.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді розповіли, що частина громадян може отримати спеціальну надбавку до пенсійних виплат. Зокрема, це стосується тих українців, які мають погіршений стан здоров'я та потребують стороннього догляду.

Раніше в ПФУ зазначила, що пенсіонери можуть отримати авансом шість пенсій. Це може статися в разі виїзду українця за кордон на постійне місце проживання.