Субсидія в Україні: як розрахувати розмір допомоги на опалювальний сезон

Розмір обов'язкового платежу фіксується для кожного домогосподарства в індивідуальному порядку.

Related video

Житлова субсидія визначається як різниця між витратами на комунальні послуги та розміром обов'язкового платежу. Про це йдеться в матеріалі видання "NV".

Право на отримання житлової субсидії мають сім'ї, чиї витрати на комунальні послуги перевищують встановлений для них обов'язковий платіж. Відповідно до Постанови № 409, ухваленої Кабінетом міністрів, визначено нормативи, згідно з якими українці можуть оформити субсидії на оплату житлово-комунальних послуг.

Розмір обов'язкового платежу фіксується для кожного домогосподарства в індивідуальному порядку. Згідно з Постановою № 1156 Кабміну на нього впливає середній дохід сім'ї на місяць на одного члена сім'ї.

Обов'язковий відсоток платежу за житлово-комунальні послуги (частка доходу) для домогосподарства розраховується таким чином

Ро = Кд / Кг х Рг, де:

Ро — частка плати за послуги для сім'ї;

Кд — коефіцієнт доходу домогосподарства, що дорівнює середньому доходу сім'ї на людину, поділеному на прожитковий мінімум на людину на місяць;

Кг — базовий коефіцієнт доходу для призначення субсидії, що дорівнює двом прожитковим мінімумам на людину на місяць;

Рг — базова норма плати за послуги, що дорівнює 15% середнього доходу домогосподарства.

У жовтні 2024 року сім'я з чотирьох осіб, що складається з працюючих чоловіка і дружини, а також двох неповнолітніх дітей, подала заявку на призначення субсидії для опалювального сезону.

Зарплата подружжя: у січні 2024 року — 8 500 грн і 8 200 грн, у лютому — 8 700 грн і 8 150 грн, у березні — 8 500 грн і 8 300 грн, у квітні — 9 000 грн і 8 500 грн, у травні — 8 900 грн і 8 450 грн, у червні — 9 100 грн і 8 600 грн.

Середній дохід сім'ї за місяць визначається шляхом ділення сукупного доходу за 2 квартали (6 місяців) на кількість місяців, за які враховуються доходи.

((8 500 + 8 200) + (8 700 + 8 150) + (8 500 + 8 300) + (9 000 + 8 500) + (8 900 + 8 450) + (9 100 + 8 600)) / 6 = 102 900 / 6 = 17 150 грн

Потім визначається розмір обов'язкового платежу. Для цього обов'язковий відсоток платежу множиться на середній дохід сім'ї за місяць.

17 150 грн / 4 / 2 920 / 2×15% = 11,01%, де

4 — кількість членів домогосподарства;

2 920 — прожитковий мінімум на 1 січня 2024 року;

2 — базовий коефіцієнт доходу для призначення субсидії;

15% — базова норма плати за житлово-комунальні послуги.

Тепер можна розрахувати суму обов'язкового платежу домогосподарства за ЖКП.

17 150 грн х 11,01% = 1 888,22 грн

І нарешті, визначаємо розмір субсидії для цієї сім'ї.

3 422,55 грн — 1 888,22 грн = 1 534,23 грн, де:

3 422,55 грн — розмір плати за ЖКП у межах соціальних норм і нормативів;

1 888,22 грн — розрахована сума обов'язкового платежу домогосподарства за ЖКП.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді розповіли, що частина громадян може отримати спеціальну надбавку до пенсійних виплат. Зокрема, це стосується тих українців, які мають погіршений стан здоров'я та потребують стороннього догляду.

Раніше в ПФУ зазначила, що пенсіонери можуть отримати авансом шість пенсій. Це може статися в разі виїзду українця за кордон на постійне місце проживання.