Субсидия в Украине: как рассчитать размер помощи на отопительный сезон

Размер обязательного платежа фиксируется для каждого домохозяйства в индивидуальном порядке.

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Жилищная субсидия определяется как разница между затратами на коммунальные услуги и размером обязательного платежа. Об этом говорится в материале издания "NV".

Право на получение жилищной субсидии имеют семьи, чьи расходы на коммунальные услуги превышают установленный для них обязательный платеж. В соответствии с Постановлением № 409, принятом Кабинетом министров, определены нормативы, согласно которым украинцы могут оформить субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Размер обязательного платежа фиксируется для каждого домохозяйства в индивидуальном порядке. Согласно Постановлению № 1156 Кабмина на него влияет средний доход семьи в месяц на одного члена семьи.

Обязательный процент платежа за жилищно-коммунальные услуги (доля дохода) для домохозяйства рассчитывается следующим образом

Ро = Кд / Кг х Рг, где:

Ро — доля платы за услуги для семьи;

Кд — коэффициент дохода домохозяйства, равный среднему доходу семьи на человека, разделенному на прожиточный минимум на человека в месяц;

Кг — базовый коэффициент дохода для назначения субсидии, равный двум прожиточным минимумам на человека в месяц;

Рг — базовая норма платы за услуги, равная 15% среднего дохода домохозяйства.

В октябре 2024 года семья из четырех человек, состоящая из работающих мужа и жены, а также двоих несовершеннолетних детей, подала заявку на назначение субсидии для отопительного сезона.

Зарплата супругов: в январе 2024 года — 8 500 грн и 8 200 грн, в феврале — 8 700 грн и 8 150 грн, в марте — 8 500 грн и 8 300 грн, в апреле — 9 000 грн и 8 500 грн, в мае — 8 900 грн и 8 450 грн, в июне — 9 100 грн и 8 600 грн.

Средний доход семьи за месяц определяется путем деления совокупного дохода за 2 квартала (6 месяцев) на количество месяцев, за которые учитываются доходы.

((8 500 + 8 200) + (8 700 + 8 150) + (8 500 + 8 300) + (9 000 + 8 500) + (8 900 + 8 450) + (9 100 + 8 600)) / 6 = 102 900 / 6 = 17 150 грн

Затем определяется размер обязательного платежа. Для этого обязательный процент платежа умножается на средний доход семьи за месяц.

17 150 грн / 4 / 2 920 / 2×15% = 11,01%, где

4 — количество членов домохозяйства;

2 920 — прожиточный минимум на 1 января 2024 года;

2 — базовый коэффициент дохода для назначения субсидии;

15% — базовая норма платы за жилищно-коммунальные услуги.

Теперь можно рассчитать сумму обязательного платежа домохозяйства за ЖКУ.

17 150 грн х 11,01% = 1 888,22 грн

И наконец, определяем размер субсидии для этой семьи.

3 422,55 грн — 1 888,22 грн = 1 534,23 грн, где:

3 422,55 грн — размер платы за ЖКУ в пределах социальных норм и нормативов;

1 888,22 грн — рассчитанная сумма обязательного платежа домохозяйства за ЖКУ.

Напомним, в Пенсионном фонде рассказали, что часть граждан может получить специальную надбавку к пенсионным выплатам. В частности, это касается тех украинцев, которые имеют ухудшенное состояние здоровья и нуждаются в постороннем уходе.

Ранее в ПФУ отметила, что пенсионеры могут получить авансом шесть пенсий. Это может произойти в случае выезда украинца за границу на постоянное место жительства.