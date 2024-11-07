Субсидии на коммуналку: можно ли получить помощь, если есть долги

Общая сумма задолженности на момент подачи заявления на субсидию не должна превышать 680 грн.

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Украинское законодательство допускает возможность получения жилищной субсидии, даже при наличии задолженности по жилищно-коммунальным услугам, если соблюдены определенные условия. Об этом рассказали в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

Специалисты Пенсионного фонда отмечают, что право на получение субсидии сохраняется для домохозяйств, у которых просрочка по оплате коммунальных услуг или расходам на управление многоквартирным домом, возникшая за последние три года, составляет не более трех месяцев. При этом общая сумма задолженности на момент подачи заявления на субсидию не должна превышать 40 необлагаемых минимумов доходов граждан, что эквивалентно 680 гривнам.

Для получения помощи при более крупных суммах и сроках необходимо заключить договор на реструктуризацию долга. Это процесс пересмотра условий задолженности, в рамках которого должник и компания согласовывают отсрочку платежей и утверждают график их погашения.

Субсидия назначается в течение двух месяцев с начала отопительного или неотопительного сезона, при условии документального подтверждения оплаты долга, заключения соглашения о реструктуризации или если задолженность оспаривается в суде (при наличии постановления об открытии производства по делу).

Если подтверждение отсутствия долга получено после двухмесячного срока с начала сезона, субсидию назначают с месяца, следующего за тем, в котором в отделение ПФУ поступило соответствующее подтверждение.

Для выяснения причин возникновения задолженности по оплате коммунальных услуг или порядка ее погашения следует обращаться в предприятия-поставщики услуг, которые ведут учет долгов. В ноябре граждане могут подать заявление на получение субсидии на отопительный сезон в Пенсионный фонд Украины в следующих случаях:

при предоставлении документов на субсидии впервые;

в случае отказа в назначении пособия на неотапливаемый период, поскольку есть долг, отсутствуют доходы;

в случае отказа от субсидии и перехода на льготы по оплате коммунальных услуг летом, а сейчас есть желание получить субсидию;

в случае если произошли изменения в составе зарегистрированных лиц или в социальном состоянии.

Если гражданин подаст заявление на субсидию до 30 ноября этого года, помощь будет назначена с октября 2024 года. При расчете субсидии с начала отопительного сезона будут учитываться доходы домохозяйства за первый и второй кварталы текущего года. В случае обращения пенсионера доход от пенсии будет взят в размере пенсии, начисленной за август.

Напомним, в Пенсионном фонде рассказали, что часть граждан может получить специальную надбавку к пенсионным выплатам. В частности, это касается тех украинцев, которые имеют ухудшенное состояние здоровья и нуждаются в постороннем уходе.

Ранее в ПФУ отметила, что пенсионеры могут получить авансом шесть пенсий. Это может произойти в случае выезда украинца за границу на постоянное место жительства.