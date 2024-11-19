Пробите та пошматоване: скульптор з Одеси створив символ України на 1000 день війни

Українці звернули увагу на артоб'єкт одеського скульптора Михайла Реви, який він показав на тисячний день війни РФ. На думку людей, артоб'єкт символізує серце кожного, хто страждає від вторгнення росіян.

На тисячний день повномасштабної війни РФ одеський скульптор Михайло Рева показав артоб'єкт, присвячений цій даті. На фото, яке він опублікував в Isntagram, можна побачити велике червоне серце, пробите в кількох місцях уламками ракет ЗС РФ. Користувачі соцмереж звернули увагу на інсталяцію і підтвердили, що вона символізує для них серце України. Фото витвору мистецтва розміщене на сторінці Instagram скульптора.

Допис зі знімком артоб'єкта з'явився на сторінці Михайла Реви в ніч на 20 листопада. Скульптор зробив лаконічний підпис, згадавши тисячу днів російсько-української війни.

"1000 Днів Війни. "СЕРЦЕ", — ідеться у дописі митця.

1000 день війни - скульптура Михайла Реви "Серце" Фото: Скульптор Михайло Рева

Світлина з пробитим та пошматованим серцем зібрала понад 700 вподобайок. Коментатори погоджувались, що скульптура символізує Україну та страждання українців.

"Серце України. Дуже влучно, я відчуваю, як всім серце болить. Наче моє серце, наче наші серця", — написали люди.

У акаунті Михайла Реви можна побачити інші роботи, які він показував за кордоном. Твори мистецтва створені за допомогою уламків різних видів зброї та уламків ракет, які протягом тисячі днів падали на Одесу. 23 лютого 2023 року частина виробів Реви побувала, наприклад, на виставці в Парижі: він показав французам, як росіяни уявляють любов. Виставка називалась "Російський сувенір". Один з артоб'єктів — каток, викладений гільзами.

"Російський сувенір" створений із тисячі гільз у вигляді катка і він котиться Українською землею; всередині матрьошки загадка російської душі: ненависть, жадібність, насильство і хаос. Вони це називають любов'ю", — написав Рева.

1000 день війни - скульптура Реви з залишків зброї Фото: Скульптор Михайло Рева 1000 день війни - скульптура Реви Фото: Скульптор Михайло Рева

Одна з останніх публікацій Реви — відео, складене, ймовірно, з малюнків скульптора. Кожен кадр показує Одесу та людей, які там живуть.

"Любов здатна на неможливе у будь-яких випробуваннях", — пояснив скульптор ідею твору.

Зазначимо, раніше Фокус писав про Михайла Реву — одеського скульптора, який створює артоб'єкти з куль та інших предметів, пов'язаних російським вторгненням. Митець пояснив, що його твори — це "метафоричні образи", які досліджують енергетику війну. Один з творів — гігантські металеві окуляри, на які скульптор приварив тисячі гільз.

Нагадуємо, на тисячний день війни до людей звернулись українські селебріті: свої слова сказали Маша Єфросиніна, Слава Дьомін та інші.