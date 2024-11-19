Біля "Батьківщини-Матері" до 1000-го дня вторгнення РФ пройшла акція пам'яті (відео)

Минуло 1000 днів з початку повномасштабної російсько-української війни. Біля музею Другої світової війни запалили тисячу свічок.

Біля Національного музею історії України у Другій світовій війні в Києві проходить акція пам'яті "Запали вогонь" до 1000 днів війни в Україні. Учасники акції запалили 1000 свічок біля підніжжя монумента "Батьківщина-Мати". Про це повідомили у музеї.

Акція пам'яті "Запали вогонь"

"Це акція вшанування пам’яті тих, хто віддав своє життя за Україну, та вдячності усім, хто продовжує боротися", — йдеться на сайті музею.

Ідея акції до 1000 днів війни в Україні надійшла від президента Латвії Едгарса Рінкевичса, спікерки Сейму Дайги Мієрінії, прем'єр-міністерка Евіки Сіліня і міністерки закордонних справ Байби Браже, які закликали латвійців вшанувати 19 листопада пам'ять загиблих внаслідок вторгнення РФ хвилиною мовчання і запалити свічки. В музеї ідею підтримали та долучились.

Акція "Запали вогонь" до 1000 днів війни в Україні почалась о 17.00 біля підніжжя скульптури "Батьківщина-мати" та пройшла спільна молитва за Україну. Щит "Батьківщини-Матері" підсвітили у кольори українського прапора.

Акція пам'яті "Запали вогонь" Фото: Скриншот

"Кожна запалена свічна стала свідченням нашої шани усім, хто ціною свого життя виборює кожен наш світанок, а спільна молитва, яку прочитає військовий капелан, підсилить нашу віру в настання миру та нашу Перемогу", — зауважили у музеї.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський опублікував відео, присвячене 1000 дням повномасштабного вторгнення Росії. Та нагадав, що жертвами повномасштабного вторгнення ЗС РФ стали щонайменше 13574 цивільних. За цей час Україна та Росія провели 58 обмінів військовополоненими, завдяки яким додому повернулись 3767 українців.